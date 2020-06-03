Dünya Bisiklet Günü Etkinliği - Son Dakika

Kırklareli'nde "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye Bisikletliler Derneği Kırklareli Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte bisikletli grup, yaklaşık 25 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında etkinliğe maske takarak katılan bisikletli grubun, sosyal mesafeye uygun hareket ettiği gözlendi.
Dernek Temsilcisi Metin Erman, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Erman, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.
Erman, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.