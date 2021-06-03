Üye Girişi
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi - Son Dakika

Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi

03.06.2021 17:03
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi, System.String[]

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte 500 kişi 6 kilometre bisiklet sürdü.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte 500 kişi 6 kilometre bisiklet sürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Etkinliği kapsamında yaklaşık 500 kişi bisiklet sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocacsinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ile birlikte vatandaşlar Kadir Has Stadı otoparkından başlayarak pedal çevirdi. 6 kilometrelik yol sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisiklet yollarının da bulunacağını aktararak herkesi bisiklet sürmeye davet etti. Başkan Büyükkılıç; "Kayseri'nin jeolojik yapısının bisiklete çok uygun olması ve bizim de yaptığımız çalışmalar ile bisiklet yollarının artırılması konusunda gayretlerimiz ile örnek teşkil etmeliyiz. Hem ekonomik, hem sağlıklı hem de bireysel spor olduğu için de pandemiye uygun. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki bisiklet yollarımızla inşallah hepiniz gurur duyacaksınız. O günleri de iple çektiğimizi söylüyor, herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; "Bisiklet sporunun yayılmasını ümit ediyoruz. Millet Bahçesi'nde özel yerler ayırılıyor. Bundan sonra mazeret yok, isteyen istediği sporu yapacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi

Memduh Büyükkılıç, Bisiklet, Haziran, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi - Son Dakika Spor


Son Dakika

Kastamonu Emniyeti'nin Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini "Üşümemesi için içeri davet ettim" diyerek savundu Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti

Son Dakika Haberleri
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:23 Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
16:48 Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı
16:35 Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor
16:28 Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu         
17:41
Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!         
17:30
Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek         
17:23
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak         
17:11
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 17:47:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement