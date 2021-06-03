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Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği - Son Dakika

Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği

03.06.2021 16:59

Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği Samsun'un Canik ilçesinde belediye tarafından, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında Samsun Millet Bahçesi'nde Bisiklet Şenliği düzenlendi.

Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde belediye tarafından, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında Samsun Millet Bahçesi'nde Bisiklet Şenliği düzenlendi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canikli vatandaşların yanı sıra profesyonel bisiklet sporcularının da katıldığı şenliğe yoğun ilgi oldu.

"Herkesi spora teşvik etmek istiyoruz"

12 profesyonel bisiklet sporcusunun öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik halkı Samsun Millet Bahçesi'nin yaklaşık 1100 metrelik bisiklet yolunda pedal çevirdi. Amaçlarının halkı spora teşvik etmek, insanları birbiriyle kaynaştırmak, bu sporla vatandaşlara farkındalık kazandırmak olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, her yaş grubundan katılımın olduğu etkinliğin yarıştan ziyade bir şenlik ortamında gerçekleştiğini belirtti.

"Bisiklet birçok kişinin elinin altında olan bir spor aracı. Belki buraya katılıp bu sporu profesyonel olarak da yapmak isteyenler olacak. Onları da teşvik etmek istedik. Amaç gençleri farklı spor aktivitelerine yönlendirmek. Gençlere yönelik faydalı, güzel işler çıkarabilmektir" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Millet Bahçesi'nde bisiklet yolumuz mevcut. Belki her insan bir spor alanında bir antrenörden ya da hocadan profesyonel eğitim alamaz ama bisikletle istedikleri vakit burada rahatlıkla bu sporu yapabilirler" şeklinde konuştu.

"Farklı etkinliklerimiz olacak"

Etkinliğin hazırlık sürecinin 1 haftayı bulduğunu belirten Sandıkçı, "Farklı pek çok sportif etkinlikler planlıyoruz. Halkımızla birlikte sabah sporlarımız olacak. Eğlenceli Parkur adıyla hazırladığımız yarışlarımız olacak. 'Takımını Kur Gel' deyip voleybol, basketbol gibi sporlar olacak. 'Rakibini Al Gel' deyip satranç turnuvaları düzenleyeceğiz. 'Raketini Al Gel' deyip masa tenisi turnuvalarımız olacak. Burada amaç, gençleri farklı spor branşlarıyla tanıştırıp spor yapmaya teşvik etmektir" dedi.

Renkli görüntülerin yer aldığı Bisiklet Şenliği'nde, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar pedal çevirenler arasında yapılan çekilişle Başkan İbrahim Sandıkçı, 20 kişiye çeşitli hediyeler dağıttı. Her yaştan insanımızın sporla ilgilenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Sandıkçı, 7 Haziran'da 'Hareket Başlıyor' adıyla gerçekleştirilecek Eğlenceli Parkur etkinliklerine tüm halkımızı davet etti.

Başkan Mustafa Demir de katıldı

Bisiklet Şenliği'ne katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un spor alanındaki önemine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Samsun ilimiz spor alanında da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Millet Bahçesi geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız tarafından açılarak hizmete girdi. Bu bahçemizin çok önemli bir hatırası var. Burada Samsunspor'un kaza geçirdiğinde vefat eden futbolcuları anısına bir anıtımız var" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın spora büyük destek verdiğini ifade eden Mustafa Demir, "Samsun'un, Türkiye'nin en uzun bisiklet şeritlerine sahip şehri olması noktasında çalışıyoruz. Bununla ilgili bir protokol imzaladık. Çok uzun bisiklet parkurlarına sahip olacağız" diyerek tüm katılımcıları tebrik etti.

(SAM-SLH-Y)

Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği
Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği
Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği
Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği

Bisiklet, Haziran, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Bisiklet Günü'nde Bisiklet Şenliği - Son Dakika


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