Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi - Son Dakika

Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde iki sürücülü bisikletlerin (tandem) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne dahil edildiğini duyurdu.

Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde iki sürücülü bisikletlerin (tandem) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne dahil edildiğini duyurdu. " Türkiye'de ilk kez bir belediye, görme engelli vatandaşlarımızın da bisiklet keyfi yaşaması için böyle bir hizmete imza atıyor" diyen Başkan Soyer, görme engelli takım arkadaşıyla tandem bisiklet kullandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki sürücülü bisikletleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde törenle Bisim Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne dahil etti. Küresel salgının ardından yaşanan normalleşme sürecinde bisiklet kullanımını teşvik etmek için 70 tandem bisiklet hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tandem bisikletler hem vatandaşlarımıza keyifli bir bisiklet deneyimi yaşatacak hem de görme engelli vatandaşlarımızın erişilebilir ve engelsiz bir şekilde yaşama dahil olmasına katkı sağlayacak. Türkiye'de ilk kez bir belediye, görme engelli vatandaşlarımızın da bisiklet keyfi yaşaması için böyle bir hizmete imza atıyor" dedi.


2 milyonu aşkın kiralama


İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen törende konuşan Başkan Soyer, sürdürülebilir ulaşım politikaları çerçevesinde motorlu araçların kullanımının azaltılması için yapılan çalışmalara değinerek şöyle konuştu:


"Kent içi bisiklet altyapısının güçlendirilmesi, kırsal bisiklet rotalarının artırılması ve şehrimizde bisiklet kültürünün oluşması amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kiralama sistemi BİSİM İzmir'de bisiklet kültürünün oluşmasında ve yaygınlaşmasında çok önemli bir yere sahip. Bugün 40 bisiklet istasyonu, 810 park yeri, 550 tek kişilik bisikletimiz bulunuyor. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana BİSİM'in 2 milyonu aşkın kiralama sayısıyla kırılamayacak bir rekora ulaştığını gururla söyleyebilirim."


"İzmir'de toplamda 107 kilometrelik bisiklet yolu olacak"


Türkiye'de ilk kez bisiklet kiralama sistemine eklenen tandem bisikletlerle filonun büyüdüğüne dikkat çeken Soyer, "Her istasyonda ikişer adet tandem bisiklet bulunacak. Tandem bisiklet sayısını zamanla daha da artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı yatırım planları içinde 10 yeni BİSİM istasyonu, 100 bisiklet ve 120 bisiklet park etme noktasının bulunduğunu vurgulayan Soyer şunları söyledi:


"Önümüzdeki dönemde Fahrettin Altay, Mavişehir İZBAN, Bornova Metro, Buca Hasanağa Parkı'nda yeni BİSİM istasyonlarını kuracağız. Bisikletiyle vapura binen yolcuların ücretsiz seyahat etmeleri, bisikleti ile yolculuk yapanlara Halkın Bakkalı'ndan çeşitli indirimler verilmesi gibi çok çeşitli girişimlerimiz olacak. Pandemi sürecinde 'Ayrılmış Bisiklet Yolları', 'Paylaşımlı Bisiklet Yolları' ve 'Bisiklet Şeritleri' niteliklerinde 40 kilometrelik bisiklet yolu planlaması planlandı. Şehit Nevres ile Plevne Bulvarı'nda ilk uygulamaları yaptık. İzmir'de 67 kilometrelik bisiklet yolu Körfez çevresini kuşatacak şekilde 107 kilometreye çıkacak. Bunun yanında kısa vadede artı 103 kilometre, orta ve uzun vadede ise artı 248 kilometrelik bisiklet yolu planladık."


"Bisiklet benim için bir hayaldi"


Törenin ardından Başkan Soyer görme engelli takım arkadaşı Burcu Yıldız ile tandem bisiklete binerek sürüş yaptı. Yıldız, "Aslında küçüklüğümden beri bisiklet kullanıyordum ama görme yetimi kaybettikten sonra hiç bisiklet kullanmamıştım. 2 yıl önce Eşpedal Derneği ile tanışınca tandem bisikletlerle tekrar bisiklet kullanmaya başladım. Tandem bisiklet ne kadar yaygınlaşırsa bizim de bisiklet kullanma imkanımız o kadar artıyor" dedi.


Görme engelli bisiklet sever Neriman Dinçer ise, "2 yıldır Eşpedal Derneği'-nde copilot olarak bisiklet kullanıyorum. 70 tandem bisikletin bugün burada olması bizim için çok güzel. Gören ve görme engelli birlikte bisiklet kullanıyor ve bunun bizim sosyalleşmemizde çok büyük bir etkisi var. Tandem bisiklet bir birleştirici. Ben de gözlerimi sonradan kaybettim. Bisiklet benim için bir hayaldi. Tandem bisikletle tanışmam benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü tek başına bisiklet kullanamıyoruz" sözlerine yer verdi. Ardından Soyer, çalışma arkadaşları ve bisikletseverlerle Dünya Bisiklet Günü nedeniyle belediyeye İnciraltı'ndan Konak'a kadar pedal çevirerek geldi. Katılımcılar Konak Saat Kulesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ücretsiz ön bakım hizmeti


Dünya Bisiklet Günü nedeniyle gün boyunca Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP), Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) ve Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) koordinasyonunda pek çok etkinlik yapılacak. Ayrıca tüm gün boyunca bisiklet kullanıcıları tüm şehir içi vapur seferlerinden ulaşım kartı kullanmaksızın ücretsiz olarak faydalanabilecek. Gaziemir, Bornova, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde ise anlaşmalı bisiklet servisleri ile Alsancak sahilinde konumlanacak Shimano servis çadırı gün boyunca kullanıcılara ücretsiz ön bakım hizmeti verecek.


Dünya Bisiklet Günü


12 Nisan 2018'de Birleşmiş Milletlerin kararıyla belirlenen "Dünya Bisiklet Günü" ile bireylerin fiziksel hareketliliğe özendirilmesi ve bisikletli ulaşım konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi - Son Dakika

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