Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi - Son Dakika

Torbalı'da bisiklete 'Engel' yok

Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Torbalı Belediyesi'nin hizmetine aldığı ve engelli vatandaşların da bisiklet keyfi sürebilmesi amacıyla iki sürücülü (tandem) bisikletleri, bu özel günde tanıttı. Daha önce de Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin tarafından 19 Mayıs'taki kent turunda kullanılan tandem bisikletler, özellikle görme engellilerin bisiklet sürebilme hayalini gerçeğe dönüştürecek. Muzaffer Kebapçıgil Koruluk'unda bulunan tandem bisikletleri kullanmak isteyenler burada görevliler aracılığıyla bisikletlere erişebilecek.

ENGELLİ VATANDAŞLAR BİSİKLET KEYFİ SÜRECEK

Engelli vatandaşların toplumun bir parçası olduğunu, onlara yönelik pozitif ayrımcılıklara imza atmaları gerektiğinin de altını çizen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin" Bu iki kişilikli tandem bisikletler görme engelli vatandaşlarımızın erişilebilir ve engelsiz bir şekilde yaşama dahil olmasına katkı sağlayacak. Kim bilir belki de en büyük arzusu bisiklet kullanmak olan engelli kardeşlerimizin bu hissi yaşamasını sağlamak bizim için büyük mutluluk kaynağı. Türkiye'de çok az sayıda belediye, görme engelli vatandaşlarımızın da bisiklet keyfi yaşamasına öncülük ediyor. Bunun bir parçası olduğumuz için ayrıca mutluyuz" dedi.