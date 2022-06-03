Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler

03.06.2022 15:08
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler

İstanbul'da her yaş grubuna ücretsiz ders veren bisiklet okulu yeni öğrencileriyle eğitime başladı.

İstanbul'da her yaş grubuna ücretsiz ders veren bisiklet okulu yeni öğrencileriyle eğitime başladı. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde ilk kez pedal çeviren 7'den 70'e her yaştan İstanbullu hem korkularını yendi hem de hayallerini gerçekleştirdi. 44 yaşındaki Canan Polat, "Yıllardır beklediğim, istediğim bisiklet binme hayalim bugün gerçek oldu" dedi. Meral Sakarya ise 63 yıllık bisiklet hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bisiklet sürmeyi çok istiyordum. Azmettim, bugün öğreneceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından geçtiğimiz yaz başlayan bisiklet okulu bu yıl da devam ediyor. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başlayan ücretsiz eğitimlere, her yaştan İstanbullu katıldı. 7-12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinlerin yer aldığı eğitimlerde, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanımı öğretildi. 4 saat süren eğitimler, yaz boyu devam edecek.

"BİR YILDA 7 BİN KİŞİ BİSİKLETE BİNMEYİ ÖĞRENDİ"

Bisiklet okuluyla ilgili açıklamalarda bulunan İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun, "Bisiklet Okulu bizim çok önemli bir projemiz. Geçen sene başladı ve bir senede 7 bin kişiye ulaştık. Bu sayıyı bu sene katlamayı hedefliyoruz. Eğitimler bu hafta başladı ve yaz sonuna kadar devam edecek. Bu eğitimle ilgili en gözde kitlemiz ev kadınlarımız. Orta yaş ve üzeri ev kadınlarımız çok ilgi gösteriyorlar. Her kitleye hizmet veriyoruz ama yüzde 70'i kadın diyebiliriz" dedi.

"10 BİN YENİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET"Metropolde bisikletsiz bir ulaşımın düşünülemeyeceğini belirten Orhun, "Kendi kiraladığımız bisikletlerimiz var. Kişilerin evlerinde belki yerleri yoktur, belki ekonomik durumları müsait değildir ama bizim bisikletlerimizi kiralayarak bunları ulaşım için kullanabilirler. İstanbul'un tüm sahil bölgelerinde bu bisikletlere ulaşabilirler. Çok iyi zaman geçireceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Orhun, "Halihazırda 300 ayrı istasyonda 3 bin bisikletle hizmet veriyoruz. Sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz. Bu yaz 10 bin tane elektrikli bisikletimiz de devreye girecek. Elektrikli bisikletlerimiz şehir için çok önemli bir ulaşım alanı olacak" dedi.

HERKESİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZBisiklet Eğitmeni Yasemin Türk de "4 saatlik bir eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin içgüdüsel olarak geliştirdikleri şeyler de var. Teorik olarak biz bütün bilgileri veriyoruz. İlk derste öğrenen de 4 saatlik eğitimin son 5 dakikasında pedalını çevirip sürüş eğitimini tamamlayan da var. Herkesin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklukta kötü kazalar yaşayıp bırakanlar oluyor. Hiç bisikleti olmayıp da 40-50 yaşından sonra öğrenen hatta 70 yaşında bile öğrenen öğrencimiz vardı" ifadelerini kullandı.

DÜŞMEKTEN KORKUYORDUM63 yaşında bisiklet öğrenmeye gelen Meral Sakarya, "Daha önce denemelerim oldu ama beceremedim. Boyum yetmiyor diye üstüne binmeyi bile beceremiyordum. Burada binmesini öğrendim, pedal çeviriyorum ama çok sık düşüyorum. Bisikleti kullanırken biraz çekiniyorum. Düşmekten korkuyordum ama yeterince düştüm, herhalde bundan sonra düşmem diye düşünüyorum. Azmettim, bugün öğreneceğim. Bisiklet sürmeyi çok istiyordum. Vakit bulamadım, okul hayatı, çalışma hayatı derken anca emeklilikten sonra böyle bir fırsat geçti" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KIZIMLA BİRLİKTE BİSİKLET SÜRECEĞİM"56 yaşındaki Zenife Uygunoğlu da "Eğitimler çok güzel, çok da istekli geldim. İlk defa bisiklete biniyorum ve öğreneceğim. İlk defa bisiklete biniyorum. Hep düşeceğim, bir yerime bir şey olacak diye korkuyordum. Şimdi de korkuyorum ama öğretmenim çok sabırlı, çok iyi öğretiyor. Benim hiç bisikletim olmadı. Kızımın bisikleti var. Ben de kullanacağım dedim. Bu sabah da dedi ki 'ben sana öğretirim anne.' Bir öğretmen eşliğinde öğreneceğim dedim. Sonra kızımla birlikte buraya gelip kullanacağımö diye konuştu.

"BİSİKLET BİNME HAYALİM BUGÜN GERÇEK OLDU"44 yaşındaki Canan Polat ise "Daha önce çok teşebbüs ettim, çok istediğim bir şeydi. Videolar izledim, kendi kendime defalarca denedim fakat başaramadım. Bugün 2 saatlik çalışmada bisiklet binmeyi öğrendim. Kocaman bir alanı 2 üç defa turlamayı başardım. Benim 44 yıldır beklediğim, istediğim bisiklet binme hayalim bugün gerçek oldu. Pedal çevirirken düştüm, zorlandım biraz ama öğrenmenin mutluluğu her şeye değer" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KENDİ BİSİKLETİMLE GEZECEĞİM"Okulun en küçük üyelerinden 8 yaşındaki Baybars Akgül de, "İlk defa bisiklet sürmeye başladım. Bisiklet sürmek hiç zor değilmiş, kolaymış. Öğretmenim bana baya iyi şeyler öğretti. Eskiden bisiklet sürmekten korkuyorum ama şimdi buraya geldim hiç korkmuyorum. Artık kendi bisikletimle gezeceğim" dedi.

- Karaköse
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler
YORUMLAR
500
Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası Anadolu Otoyolu'ndaki yenileme çalışmalarında saat değişikliğine gidildi Anadolu Otoyolu'ndaki yenileme çalışmalarında saat değişikliğine gidildi
Kaynak: DHA

İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:51:11. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement