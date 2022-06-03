Dünya bisiklet gününde ilk kez pedal çevirdiler

İstanbul 'da her yaş grubuna ücretsiz ders veren bisiklet okulu yeni öğrencileriyle eğitime başladı. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde ilk kez pedal çeviren 7'den 70'e her yaştan İstanbullu hem korkularını yendi hem de hayallerini gerçekleştirdi. 44 yaşındaki Canan Polat, "Yıllardır beklediğim, istediğim bisiklet binme hayalim bugün gerçek oldu" dedi. Meral Sakarya ise 63 yıllık bisiklet hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bisiklet sürmeyi çok istiyordum. Azmettim, bugün öğreneceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından geçtiğimiz yaz başlayan bisiklet okulu bu yıl da devam ediyor. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başlayan ücretsiz eğitimlere, her yaştan İstanbullu katıldı. 7-12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinlerin yer aldığı eğitimlerde, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanımı öğretildi. 4 saat süren eğitimler, yaz boyu devam edecek.

"BİR YILDA 7 BİN KİŞİ BİSİKLETE BİNMEYİ ÖĞRENDİ"

Bisiklet okuluyla ilgili açıklamalarda bulunan İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun, "Bisiklet Okulu bizim çok önemli bir projemiz. Geçen sene başladı ve bir senede 7 bin kişiye ulaştık. Bu sayıyı bu sene katlamayı hedefliyoruz. Eğitimler bu hafta başladı ve yaz sonuna kadar devam edecek. Bu eğitimle ilgili en gözde kitlemiz ev kadınlarımız. Orta yaş ve üzeri ev kadınlarımız çok ilgi gösteriyorlar. Her kitleye hizmet veriyoruz ama yüzde 70'i kadın diyebiliriz" dedi.

"10 BİN YENİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET"Metropolde bisikletsiz bir ulaşımın düşünülemeyeceğini belirten Orhun, "Kendi kiraladığımız bisikletlerimiz var. Kişilerin evlerinde belki yerleri yoktur, belki ekonomik durumları müsait değildir ama bizim bisikletlerimizi kiralayarak bunları ulaşım için kullanabilirler. İstanbul'un tüm sahil bölgelerinde bu bisikletlere ulaşabilirler. Çok iyi zaman geçireceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Orhun, "Halihazırda 300 ayrı istasyonda 3 bin bisikletle hizmet veriyoruz. Sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz. Bu yaz 10 bin tane elektrikli bisikletimiz de devreye girecek. Elektrikli bisikletlerimiz şehir için çok önemli bir ulaşım alanı olacak" dedi.

HERKESİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZBisiklet Eğitmeni Yasemin Türk de "4 saatlik bir eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin içgüdüsel olarak geliştirdikleri şeyler de var. Teorik olarak biz bütün bilgileri veriyoruz. İlk derste öğrenen de 4 saatlik eğitimin son 5 dakikasında pedalını çevirip sürüş eğitimini tamamlayan da var. Herkesin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklukta kötü kazalar yaşayıp bırakanlar oluyor. Hiç bisikleti olmayıp da 40-50 yaşından sonra öğrenen hatta 70 yaşında bile öğrenen öğrencimiz vardı" ifadelerini kullandı.

DÜŞMEKTEN KORKUYORDUM63 yaşında bisiklet öğrenmeye gelen Meral Sakarya, "Daha önce denemelerim oldu ama beceremedim. Boyum yetmiyor diye üstüne binmeyi bile beceremiyordum. Burada binmesini öğrendim, pedal çeviriyorum ama çok sık düşüyorum. Bisikleti kullanırken biraz çekiniyorum. Düşmekten korkuyordum ama yeterince düştüm, herhalde bundan sonra düşmem diye düşünüyorum. Azmettim, bugün öğreneceğim. Bisiklet sürmeyi çok istiyordum. Vakit bulamadım, okul hayatı, çalışma hayatı derken anca emeklilikten sonra böyle bir fırsat geçti" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KIZIMLA BİRLİKTE BİSİKLET SÜRECEĞİM"56 yaşındaki Zenife Uygunoğlu da "Eğitimler çok güzel, çok da istekli geldim. İlk defa bisiklete biniyorum ve öğreneceğim. İlk defa bisiklete biniyorum. Hep düşeceğim, bir yerime bir şey olacak diye korkuyordum. Şimdi de korkuyorum ama öğretmenim çok sabırlı, çok iyi öğretiyor. Benim hiç bisikletim olmadı. Kızımın bisikleti var. Ben de kullanacağım dedim. Bu sabah da dedi ki 'ben sana öğretirim anne.' Bir öğretmen eşliğinde öğreneceğim dedim. Sonra kızımla birlikte buraya gelip kullanacağımö diye konuştu.

"BİSİKLET BİNME HAYALİM BUGÜN GERÇEK OLDU"44 yaşındaki Canan Polat ise "Daha önce çok teşebbüs ettim, çok istediğim bir şeydi. Videolar izledim, kendi kendime defalarca denedim fakat başaramadım. Bugün 2 saatlik çalışmada bisiklet binmeyi öğrendim. Kocaman bir alanı 2 üç defa turlamayı başardım. Benim 44 yıldır beklediğim, istediğim bisiklet binme hayalim bugün gerçek oldu. Pedal çevirirken düştüm, zorlandım biraz ama öğrenmenin mutluluğu her şeye değer" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KENDİ BİSİKLETİMLE GEZECEĞİM"Okulun en küçük üyelerinden 8 yaşındaki Baybars Akgül de, "İlk defa bisiklet sürmeye başladım. Bisiklet sürmek hiç zor değilmiş, kolaymış. Öğretmenim bana baya iyi şeyler öğretti. Eskiden bisiklet sürmekten korkuyorum ama şimdi buraya geldim hiç korkmuyorum. Artık kendi bisikletimle gezeceğim" dedi.



- Karaköse