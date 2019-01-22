Dünya Bıyık Şampiyonu" Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Kahramanmaraşlı "Dünya Bıyık Şampiyonu" Mehmet Durdu Doğan, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kahramanmaraşlı "Dünya Bıyık Şampiyonu" Mehmet Durdu
Doğan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Merkez Onikişubat
ilçesinde Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Doğan, yaşamını yitirdi.
Doğan'ın cenazesi ilçedeki Yayla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mehmet Durdu Doğan'ın, 1982'de düzenlenen bir yarışmada Dünya Bıyık Şampiyonu olduğu, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığını 82 bin liraya sigortalattığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:09 Kaynak: AA
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