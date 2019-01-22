Son Dakika Haberleri: Dünya Bıyık Şampiyonu" Yaşamını Yitirdi

Dünya Bıyık Şampiyonu" Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Kahramanmaraşlı "Dünya Bıyık Şampiyonu" Mehmet Durdu Doğan, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya Bıyık Şampiyonu
Kahramanmaraşlı "Dünya Bıyık Şampiyonu" Mehmet Durdu Doğan, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Merkez Onikişubat ilçesinde Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Doğan, yaşamını yitirdi.

Doğan'ın cenazesi ilçedeki Yayla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Durdu Doğan'ın, 1982'de düzenlenen bir yarışmada Dünya Bıyık Şampiyonu olduğu, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığını 82 bin liraya sigortalattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:09 Kaynak: AA

Onikişubat, Merkez, Mehmet Durdu, Güncel
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