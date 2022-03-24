'Dünya Blockchain Zirvesi' WBS Dubai başladı - Son Dakika

Orta Doğu'daki kripto para ve blokzincir zirvesi WBS Dubai, 23-24 Mart'ta Dubai'nin The Palm bölgesinde gerçekleşti. Zirvede blokzincir, kripto para ekonomisi, NFT, Metaverse, Web 3.0 ekosistemleri ve sektördeki en yeni gelişmeler üzerinde duruldu.

2017 yılından beri düzenlenmeye devam eden WBS Dubai zirvesinde, girişimciler, yatırımcılar, hükümet yetkilileri, geliştiriciler, kripto para ve blokzincir endüstrisine ilgi duyanlar ve küresel medya figürleri kendisine yer buldu. Zirve, 3 yıldan sonra ilk kez geniş kapsamlı ve yüz yüze gerçekleşti. WBS Dubai'ye, Dünya Blokzincir Etkinliğinde Blatform Kurucusu ve CEO'su Uğur İşbuyuran, Blatform şirketinin CMO'su Ertan Turhan ve çok sayıda davetli katıldı.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ TANITILACAK

Blatform Danışma Kurulu Üyesi Selina Bieber, WBS'nin önemine vurgu yaparak, "Dubai'nin son yıllarda teknolojilerine sağladığı altyapıyı göz önüne aldığımızda böyle bir etkinlikte yer almanın Blatform'a çok büyük iş potansiyeli yaratacağına inanıyoruz. Blatform yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Kripto ve Blockchain alanında en yenilikçi girişim projelerini arayan Kurumsal Yatırımcılar, Sektör Ofisleri, Serbest Fonlar, Varlık Tedarikçileri ve Meleki Yatırımcılarla tanışma toplantıları düzenleyeceğiz. Alanına yaptığı katkılara göre özenle seçilen, dünyaca ünlü endüstri uzmanlarıyla da görüşmeler planlıyoruz. Kripto dünyasında düşünce lideri olan IT girişimcileri ve blockchain geliştiricileriyle, geleceğin yeni teknolojileri hakkında bilgi alışverişinde bulunacağız" dedi.

WBS Dubai etkinliğine sponsor ve panel davetlisi olarak katılan Blatform şirketinin CMO'su Ertan Turhan, "Singapur merkezli, blokzincir ve kripto para teknolojileri üzerine odaklanan yazılım şirketimiz Blatform ile WBS Dubai'de sponsor ve girişimci olarak yer almaktan memnunuz. Dünya Blokzincir Etkinliğinde Blatform Kurucusu ve CEO'su Uğur İşbuyuran Panelist olarak katılacak. Böylece gerçekleştirmekte olduğumuz NFT projelerinin detaylarını, yeniliklerini ve blokzincir teknoloji panellerimizi ile ilgili çok önemli bilgileri binlerce katılımcı önünde tanıtma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

WBS DUBAİ YENİ FİKİRLERİ MASAYA YATIRACAK

WBS Dubai'de var olan endüstrideki günümüzün en acil sorularından bazılarına cevap olacak, blokzincir ve kripto alanındaki yetkin kişi ve kuruluşların katıldığı aydınlatıcı oturumlar düzenlendi. Blatform COO'su Ali Erkan Konak, "WBS Dubai etkinliğine katılacak Singapur merkezli teknoloji şirketi Blatform, işletmelerin ve kuruluşların blockchain ve kripto çözümlerini benimsemelerini sağlamaya odaklanırken, tasarladıkları en son yenilikleri sergileyen küresel teknoloji sağlayıcılarının sunumlarını, kullanım durumlarını ve eğitim oturumlarını inceleyecek ve yeni iş birliklerine imza atacak" şeklinde konuştu.

DÜNYA BLOKZİNCİR ZİRVESİ İÇİN NEDEN DUBAİ SEÇİLDİ?

BAE, özellikle Dubai, kripto ve blokzincir teknolojisi konularında son günlerdeki etkin duruşuyla tanınıyor. Bu konumuyla "Cyptofriendly" ("Kripto Dostu") yapısını daha da öne çıkarmak isteyen Dubai, yönetim organlarının altyapılarını, blokzincir teknolojilerinin benimsenmesini teşvik edecek şekilde güncelliyor.

Kripto ve blokzincir teknolojilerini tanıtmak için başlatılan *DMCC Dubai Çoklu Kripto Merkezi, kripto varlıklar alanında faaliyet gösteren 100'den fazla kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Dubai, kripto para ile iş teklifi, ihraç, listeleme ve ticaret faaliyetleri için bir de serbest ekonomik bölge açtı. DMCC, Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) ile kripto varlıklarıyla uğraşan firmalara lisans verilmesini sağlamak amacıyla anlaşma imzaladı. Ayrıca, Dubai Havalimanı Serbest Bölge Otoritesi (DAFZA), SCA ile kripto para birimi sektöründeki büyümeye katkıda bulunmak ve ülkenin blokzincir stratejisini geliştirmek amacıyla, başta Dubai olmak üzere bütün BAE'de blokzincir kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar başlattı.

WBS DUBAİ'DE STARTUP WORLD CUP SAHA YARIŞMASI

WBS etkinliklerinin yanı sıra bünyesinde 30 katılımcının büyük bir rekabetle yarışacağı, 1 milyon ABD Doları ödüllü bir de yarışma düzenlenecek. Dünyanın her yerinden parlak beyinleri çekmek için örnek oluşturan bir yarışma ekosistemi olan Startup World Cup'da yarışacak katılımcılar 1 milyon ABD doları ödülün yanı sıra San Francisco'ya gitmeye de ayrıca hak kazanacak.