Son Dakika Haberleri: Dünya Böbrek Günü

Dünya Böbrek Günü

1 saat önce

Sivas Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için "Dünya Böbrek Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

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Sivas Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için "Dünya Böbrek Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz hastalarına moral olması amacıyla ünite çalışanları koordinesinde müzik programı hazırlandı.

Hastalar ve hasta yakınları, canlı müzik eşliğinde eğlenerek Dünya Böbrek Günü'nü kutladı.

Etkinlikten mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkati çektiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:17 Kaynak: AA

Numune Hastanesi, Sivas, Güncel
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