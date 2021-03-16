Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu - Son Dakika

Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu

16.03.2021 11:05
Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu, System.String[]

BURSA'da doğuştan böbrek hastası olan Firdevs Müminoğlu (16), 12 Mart Dünya Böbrek Günü'nde yapılan nakille sağlığına kavuştu.

BURSA'da doğuştan böbrek hastası olan Firdevs Müminoğlu  (16), 12 Mart Dünya Böbrek Günü'nde yapılan nakille sağlığına kavuştu. Firdevs, doğum gününde taburcu olduğu hastaneden doktorların hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile uğurlandı.

Bursa'da yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Firdevs Müminoğlu, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girmek zorunda kaldı. Annesi verici olan Firdevs, ameliyat için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Çocuk Nefroloji kliniğine yatırıldı. Ancak yapılan tetkiklerin ardından nakilden vazgeçildi. Umudunu kaybeden Firdevs'e sevindirici haber Çanakkale'den geldi. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin yakınları tarafından bağışlanan böbreği, 12 Mart Dünya Böbrek Günü'nde Firdevs'e nakledildi. Sağlığına kavuşan Firdevs Müminoğlu, bundan sonra üniversite sınavını hazırlnacağını ve psikoloji eğitimi alacağını söyledi.

DÜNYA BÖBREK GÜNÜ HEDİYESİNakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Dönmez, Firdevs Müminoğlu'nun Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Ramotoloji Bilim Dalı'nda böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir izlendiğini açıkladı. Prof. Dr. Osman Dönmez, "Anneden böbrek nakli planladık. Bir nedenden dolayı ameliyatı ertelemek zorunda kaldık. O gün Dünya Böbrek Nakli Günü'ydü. Kızımıza adeta bir hediye çıktı. Çanakkale'de kadavra böbreği olduğunu öğrendik. Hemen naklini yaptık. Firdevs şu anda oldukça iyi ve sağlıklı. Hastaneden çıkarken de bir doğum günü sürprizi hazırlamak istedik. Kendisi de bizler de çok mutluyuz" diye konuştu.BİR YANDA HÜZÜN BİR YANDA MUTLULUKProf. Dr. Osman Dönmez, organ bağışı yapan aileye sabır dileyen Dönmez; "Onlara gerçekten gönülden teşekkür ediyoruz. Bir yandan elbette üzülüyoruz, ancak burada bir genç kızımız yeniden hayata tutunduğu için de seviniyoruz. Böbrek naklini başarılı bir operasyonla gerçekleştiren başta Op. Dr. Çağatay olmak üzere üroloji ekibimize teşekkür etti. Ayrıca, tüm hekimlerimizden, asistan arkadaşlarımıza, personelimize ve Organ Nakil Merkezi'mizde görev yapan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.GÜNDE 14 SAAT DİYALİZE GİRİYORDUGerçekleştirilen nakil ile yeniden sağlığına kavuşan Firdevs Müminoğlu ise hastalığı sürecinde en büyük sıkıntıyı beslenme konusunda yaşadığını söyledi. Ameliyatın ardından rahatça yemek yiyebildiği için mutluluk duyduğunu belirten Müminoğlu, "Günde 14 saat diyalize girdiğim için akşam en geç saat 8'de evde olmak zorundaydım. Şimdi artık diyalize girmediğim için istediğim gibi davranabiliyorum. Okul gezilerine de katılmak istiyorum. Bugünden sonra en büyük hayalim üniversiteye gitmek. Psikoloji bölümünde okumak istiyorum. Şuan 11'inci sınıfım. Bir yıl sonra sınavlara gireceğim. Ona da iyi hazırlanıp, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.Nakil işleminin ardından evine ilk kez sağlıklı bir şekilde gidecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Firdevs, doktorlar ile hastane personeline doğum günü sürprizi için de teşekkür etti.ANNENİN BÜYÜK SEVİNCİ

Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan anne Necmiye Müminoğlu da hastanede görev yapan herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti. İlk çocuğunu 27 yıl önce 5 yaşındayken aynı hastalıktan kaybettiğini söyleyen anne Necmiye Müminoğlu, "Böbrek rahatsızlığı nedeniyle ilk çocuğumu kaybetmiştim. Kızımın da aynı hastalığı çekmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyordum. Çok şükür şimdi kızım nakil oldu ve sağlığına kavuştu. Başta Osman hocamız olmak üzere herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu
Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu
Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu
Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu

Çanakkale, Bursa, Doğum, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum         
11:24
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
11:13
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar         
11:11
Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor         
10:49
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu         
10:41
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Böbrek Günü'nde nakil olan Firdevs, doğum gününde taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei