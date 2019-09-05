Son Dakika Haberleri: Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
Son Dakika Spor Haber

Dünya Boks Şampiyonası'na doğru

1 saat önce

Ağrılı milli boksör Bayram Malkan, Rusya'da düzenlenecek Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Boks Şampiyonası'na doğru, System.String[]

Ağrılı milli boksör Bayram Malkan, Rusya'da düzenlenecek Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok başarısı bulunan Bayram Malkan, Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından 7 Eylül-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak.

Şampiyonaya 81 kilogramda katılacak Bayram Malkan, milli takım kafilesi ile yarın Rusya'ya hareket edecek.

Ağrı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Cihan Demir, şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan Bayram'a başarı diledi. Demir, "Sporcumuzun daha önce olduğu gibi bu şampiyonada da madalya elde edeceğine inancımız tamdır. Tekrardan tüm milli takım sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." dedi.

Milli boksörün antrenörü Volkan Sarı ise şampiyona öncesi çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Daha sonra vize alıp 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi!
Denizli'den dünyanın 80 ülkesine balık ihraç ediliyor Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı St Petersburglu seçmen "Erdoğan" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:15:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]