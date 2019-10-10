Dünya boks şampiyonu yaşam savaşı veriyor!
1 saat önce
IBF ve WBC unvanını alan ABD'li ağır siklet şampiyonu Errol Spence Jr.'ın hayatı tehlikede.
IBF ve WBC unvanını alan ABD'li ağır siklet şampiyonu Errol Spence Jr.'ın hayatı tehlikede...
ABD'de trafik kazası geçiren 29 yaşındaki dövüşçü, hemen ambulans ile yoğun bakıma alındı.
Errol Spence Jr'ın hayati durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şampiyon boksör, kariyerinde 26 maça çıkarken bu 26 dövüşün hepsini kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:36
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