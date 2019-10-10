Son Dakika Haberleri: Dünya boks şampiyonu yaşam savaşı veriyor!
Son Dakika Spor Dünya boks şampiyonu yaşam savaşı veriyor!

Dünya boks şampiyonu yaşam savaşı veriyor!

1 saat önce

IBF ve WBC unvanını alan ABD'li ağır siklet şampiyonu Errol Spence Jr.'ın hayatı tehlikede.

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IBF ve WBC unvanını alan ABD'li ağır siklet şampiyonu Errol Spence Jr.'ın hayatı tehlikede...


ABD'de trafik kazası geçiren 29 yaşındaki dövüşçü, hemen ambulans ile yoğun bakıma alındı.


Errol Spence Jr'ın hayati durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şampiyon boksör, kariyerinde 26 maça çıkarken bu 26 dövüşün hepsini kazanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:36 
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Ağır siklet boks şampiyonu Errol Spence Jr yoğun bakımda!
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