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Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı - Son Dakika

Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı

06.08.2021 13:32

San Francisco'da gündüz vakti elinde kalaşnikofla Cadillac marka aracın içinden sarkan kadının görüntüleri sosyal medyayı salladı. Film sahnesini andıran görüntülerin şehir polisleri tarafından paylaşıldığı anlaşılırken eli silahlı kadının kim olduğu hala çözülemedi.

Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler San Francisco sokaklarında kameralara yansıdı. Trafikte hızla giden bir Cadillac'ın yolcu penceresinden sarkıp elindeki AK-47'yi sallayan kadın şehir polisleri tarafından yakalandı.

CADILLAC'A EL KONULDU

Kimliği açıklanmayan kadın, 11 Temmuz'da Barneveld ve McKinnon Caddeleri bölgesinde şoke edici hareketi yaptı ve fotoğraflar Çarşamba günü San Francisco Trafik Güvenliği tarafından yayınlandı. Polis görüntülerdeki Cadillac'a el koyduklarını duyurdu, ancak kadının tutuklanıp tutuklanmadığını veya suçlanıp suçlanmadığını belirtmedi.

SUÇ ORANLARI GİDEREK ARTIYOR

Yetkililer, aracın çekilerek götürülürken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı. Şehirdeki silahlı suçların geçen yıl büyük artış gösterdiği aktarılıyor. Temmuz ayından bu yana yaşanan silahlı saldırı olayları, geçen yılın ilk altı ayındakinin iki katı.

OLAYIN ARAŞTIRILIĞI AÇIKLANDI

San Francisco Halkla İlişkiler Ofisi'nden Adam Lobsinger, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Olay, SFPD Dublör Sürüş Müdahale Birimi ve SFPD Trafik Şirketi tarafından araştırılıyor" dedi ve ekledi: "Açık ve aktif bir soruşturma olması nedeniyle daha fazla yorum yapamayız."

Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı

San Francisco, Cadillac, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı - Son Dakika Dünya


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