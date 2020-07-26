Dünya bu uygulamanın peşinde - Son Dakika

Dünya bu uygulamanın peşinde

Yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla'da turizm tesisleri pandemi sonrası bir taraftan güvenli turizm sertifikası almak için hazırlıklarını tamamlarken, sertifikasını alan tesisler de misafirlerini 'yeni normal hayat'a göre ağırlıyor.

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Yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla'da turizm tesisleri pandemi sonrası bir taraftan güvenli turizm sertifikası almak için hazırlıklarını tamamlarken, sertifikasını alan tesisler de misafirlerini 'yeni normal hayat'a göre ağırlıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, pandemi nedeniyle Türkiye'nin turizmde uyguladığı normalleşme programının dünyada tek olduğunu, diğer ülkelerin Türkiye'nin programını örnek almak istediğini söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türk turizmindeki normalleşme süreci için atılan adımlar tek tek hayata geçirilirken, turizmciler de 'güvenli turizm sertifikası' kapsamında tesislerini yeni normal yaşama göre hazırlıyor.

Rusya 10 Ağustos'ta Dalaman, Bodrum ve Antalya seferlerini başlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve dünyadaki ilk örneklerden biri olan 'Güvenli Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında belgesini alan tesisler, yerli ve yabancı müşterilerini ağırlamaya başladı. 10 Ağustos'ta Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarına charter seferleri için izin çıkarken, Ukrayna ve İngiltere'den Muğla'ya uçuşlar başlamıştı. Türkiye'ye gelen yabancı turistler tesislerde ve plajlarda alınan tedbirlerin çok çok iyi olduğunu söylerken, Türk tatilciler de otellere geldikten sonra kafalarındaki tüm soru işaretlerinin kalktığını ifade ettiler.

"Oteller ve çalışanlar çok iyi"

Tatil için Marmaris'i tercih eden Yasemin Atmaca, "Oteller bu anlamda çok iyi durumda. Çalışanlar maske kullanımına özen gösteriyorlar. Her taraf el dezenfektanları ile dolu. Eskiden açık büfe olan yemek alanları artık alakart menü gibi olmuş. Bizler sipariş veriyoruz, garsonlar getiriyor. Bu anlamda memnunuz. Şezlong mesafeleri de gayet iyi. Fazla yoğunluk yok. Biz de korkuyorduk pandemi döneminde nasıl olur, nasıl yaparız diye ama korktuğumuz gibi olmadı, gayet iyi" dedi.

Rusya'dan gelen tatilci Marina Domicna, "Her şey çok güzel. Garsonlar maske takıyor, otel temiz, deniz güneş çok iyi. Şu ana kadar hiçbir sorun yok" dedi.

"Türkiye çok güvenli"

Otellerin aldığı virüs önlemlerini değerlendiren Ukraynalı Natalia Public de, "Otelimiz çok iyi, temiz ve çok güzel bir şehir. 5 gün önce İstanbul'daydım. Daha önce Antalya'ya da geldim, Annemle birlikte ilk defa Marmaris'e geldik ve çok güzel. Çok insan yok. Belki sezondan dolayıdır. Buraya geldiğimiz için çok hoşnutuz, çünkü ülkemizde hep evde oturduk. Bütün bir yıl boyunca ve ilk yolculuğumuzu buraya yaptık. Aralık'a kadar gezeceğiz" diye konuştu.

"Rusya'da yaşadığım şehirden çok güvenli"

Rusya'dan gelen tatilci Julia Simirnova, Türkiye'nin Rusya'da yaşadığı şehirden daha güvenli olduğunu belirterek, "Otel harika. Marmaris'te tatil yapmayı çok seviyorum. Burası gerçekten çok güvenli. Garsonlar hep maske takıyor, her yer temizleniyor. Odalarımız her gün özel bir kimyasal ile temizleniyor, buraları her gün köpükle yıkıyorlar. Güvenliğimizi gerçekten çok sıkı düşünüyorlar. Burası güvenlik ve hijyen yönünden Rusya'dan, hatta benim yaşadığım şehirden daha temiz, daha güvenli diyebilirim" dedi.

"Dünya bizi örnek alıyor"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, turistik tesislerde yeni normal yaşam programının dünyada tek olduğunu ve dünyanın diğer ülkelerinin Türkiye'nin uyguladığı bu programın kopyasını çekmeye başladığını açıkladı. Türkiye'nin turizmde normalleşme sürecinde attığı adımların tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Bülbüloğlu, "Turizm Bakanlığımızın uyguladığı program dünyada eşi emsali olmayan ve ilk defa Türkiye'nin gerçekleştirdiği hijyen, güvenlik programı. Bu pandemi sürecinde Mart ayında Bakanlığımız çok acil, özellikle Türkiye Tanıtma Ajansı'nın da girişimleri ile sağlık kuruluşlarıyla, denetleme kuruluşlarıyla ciddi toplantılar yapıldı. Bunların ışığında da en sonunda bir sertifikasyon programı ortaya çıktı. Bu 132 maddeden oluşan aslında çok ağır bir program. Otellerimize gelen misafirlerin ön tarafından gördüklerinin haricinde arka tarafından belki üç katı bir hazırlık gerçekleşiyor. Pandemi ile ilgili, sertifikasyon ile ilgili çok ciddi hem makine ekipman olarak, hem de çalışan personelin eğitimi olarak hem de hazırlık sürecinde büyük çalışmalar var. Bu sertifikasyonu almak o kadar çok kolay değil. Bölgemizde 200'den fazla, Marmaris bölgesinde ise 100'den fazla şu anda sertifika programını tamamlamış sertifikasyonunu almış durumda. Dolayısıyla dünyada herkes bizi örnek almaya çalışıyor sertifikasyon programını. Çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Gelen konuklar bizlerdeki bu disiplini gördüğü zaman onlar da ister istemez daha da gayretli oluyorlar. Bu programı bozmayalım biz de uyalım diye" dedi.

"Ağustos ayı biraz daha canlı geçecek"

1 Ağustos'tan sonra yabancı misafirlerin sayısının biraz daha artacağını belirten Bülbüloğlu, "Rusya 10 Ağustos'ta charter uçuşlarını, Türkiye'ye turist getiren uçuşları başlatacaklar. Buna benzer İngiltere'deki hareketlilik 1 Ağustos'ta 2-3 tur operatörünün de devreye girmesi ile biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Almanya çok resmi olmasa da 12 Ağustos'ta turizm bölgelerindeki Antalya, Dalman ve Milas-Bodrum havalimanlarını mutabakat çerçevesinde kitle turizmini açacaklarını biliyoruz. Biraz daha hareketlenince göreceğiz ama otelcilikte şöyle bir şey var. Eğer oteliniz bu işe ne kadar hazırlıklı ise, disiplinli ise, gelen misafirler de o disipline o kadar uyuyorlar" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederim"

Bülbüloğlu, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklara verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, "Burada hem Cumhurbaşkanımızı, hem Maliye Bakanımızı, hem de Çalışma Bakanımızı tebrik etmek lazım. Birkaç otele değil, bütün Türkiye'deki çalışan sektörlere destek verdiler. Emeği çok yoğun olan otelcilik sektörü karşılığında çok fazla istihdam oluşturuyor, çok fazla personel çalıştırıyoruz. Kısa çalışma ödeneği gerçekten ilaç gibi oldu diyebilirim. Bugüne kadar o destekler ile ayakta durduk. Bugünden sonra kalan hedefimiz de kalan üç ay içinde yani Ağustos, Eylül ve Ekim ayını hem Türkiye'nin adını kaybettirmemek adına, hem personelimizi biraz canlandırmak adına geçiştireceğimiz bir yıl. Bu demektir ki otellerin dolulukları yüzde 35-40, iç pazardan da biraz destek ile Ağustos ayında onların desteği ile yüzde 50'ler seviyesine gelirsek 6 ay daha otellerimizi kapatıp yine boş kalacağız. Ama bu bir can suyudur, bir sektörün ayakta durma meselesidir. Bu seneyi bu şekilde atlatacağımızı umut ediyorum" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya bu uygulamanın peşinde - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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