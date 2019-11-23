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Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Antalya'da yapılacak
6 saat önce
Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası, 26 Kasım Salı günü Antalya'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası, 26 Kasım Salı günü Antalya'da başlayacak.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkek ve kadın milli takımlarının hazırlık kampı Antalya'da sona erdi.
Türkiye'yi şampiyonada 25 sıklette, 49 sporcu sporcu temsil edecek. Full contact, kick light ve point fighting kategorilerindeki müsabakalarda 19 kadın ve 30 erkek sporcu madalya için mücadele edecek. Organizasyon, 1 Aralık Pazar günü sona erecek.
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