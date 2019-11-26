Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Antalya'da başladı

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da düzenlenen törenle başladı.



Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış törenine, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker, WAKO Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve sporcular katıldı.



Törende, WAKO'nun Suriye ve Ürdün sınırındaki mülteci kamplarında yaptığı projelere destek veren Suriyeli sporcu Ali Hussein'e, Baker tarafından "fair play" ödülü verildi.



Şampiyonada, full contact, point fighting, kick light ve musical forms kategorilerinde yarışmalar düzenleniyor.

"Sadece spor yapmıyoruz"

Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 70 ülkeden bin 250 sporcunun katıldığını söyledi.

Herhangi bir sakatlık ve kaza olmadan şampiyonayı bitirmek istediklerini aktaran Kayıcı, "Burada sadece spor yapmıyoruz. Ülkemizi ve Türk insanını tanıtıyoruz. Türk insanının ne kadar misafirperver olduğunu göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Başkan Kayıcı, Türkiye'nin çok güvenli bir ülke olduğunu, gelecek yıl da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nı yine Antalya'da yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kick Boks Milli Takımı'nın şampiyonaya 49 sporcuyla katıldığını belirten Kayıcı, hedeflerinin önceki şampiyonalarda aldıkları madalya sayısını katlamak olduğunu kaydetti.



Organizasyon, 1 Aralık'ta sona erecek.