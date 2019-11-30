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Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya
6 saat önce
Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.
Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, altın madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katılımıyla devam eden organizasyonda, Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan, dördüncü gün mücadeleleri sonunda dünya şampiyonluğunu elde etti.
26 Kasım'da başlayan ve bugün de final müsabakalarıyla devam edecek şampiyona, 1 Aralık'ta sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:49
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