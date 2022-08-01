Apple Store birçok bölgede kapandı! Hangi yenilikler geliyor? - Son Dakika
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Apple Store birçok bölgede kapandı! Hangi yenilikler geliyor?

01.08.2022 11:02
Apple Store birçok bölgede kapandı! Hangi yenilikler geliyor?

Dünya çapında birçok bölgede kapanan Apple Store internet mağazasının nasıl yeniliklerle döneceği merak konusu.

Apple zaman zaman resmi internet sitesini kapatarak çeşitli yeniliklere imza atabiliyor. Daha önce yeni modeller ya da olası zamlar için kapanan Apple Store şimdi birçok bölgede tekrar kapanmış durumda. Dünya çapında birçok bölgede kapanan Apple Store'nin nasıl yeniliklerle döneceği merak konusu.

Apple Store yeniden kapandı

Apple Store şu anda daha önce de olduğu gibi "Hemen döneceğiz" ve "Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz" ifadeleri yer alıyor. Alışılmadık bir şekilde, online mağazaya ulaşım dünya çapında kapatılmadı. Apple'ın Türkiye sitesinin aktif olduğunu belirtelim.

Apple Store kapandı! Zam mı geliyor?

Şu sıralarda Apple Store; ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde kapanmış durumda. Ancak Türkiye'ye ile birlikte şirketin Çin, Japonya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde açık olması ise merak uyandırıyor. Apple'ın planlanmış herhangi bir ürün tanıtımının olmaması bu merakı bir kat daha artırıyor.

Apple Store birçok bölgede kapandı! Hangi yenilikler geliyor?

Apple bazı zamanlarda habersiz şekilde internet mağazasına bazı eklemeler yapabiliyor. ya da teknoloji devi bazı durumlarda sitesini kapatarak çeşitli zamlara yer verebiliyor. Ancak Apple Store'un oldukça farklı bir şekilde sadece belli başlarda bölgelerde kapatılmış olması oldukça dikkat çekici.

Şirket bazı bölgelerde farklı ürünler sunabiliyor. Bu kapanma da farklı ürünler üzerinde yapılacak bazı değişiklikleri ifade ediyor olabilir. İnternet sitesinde bir bakım çalışması olması da bir diğer ihtimal olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra şirketin bu bölgelerde belli başlı ürünlerinde çeşitli indirimlere yer vermiş olma ihtimali de bulunuyor.

Apple Store birçok bölgede kapandı! Hangi yenilikler geliyor?

Apple, hali hazırda Çin'de bugün itibariyle sona erecek belli başlı indirimler sunuyor. Bahsi geçen bölgelerde de şirketin ürünlerinde bazı indirimlere yer verme olasılığı oldukça yüksek. Ancak tüm bu sorulara ancak Apple Store açıldıktan sonra yanıt bulabileceğiz.

Peki sizce Apple Store neden yeniden kapandı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple Store birçok bölgede kapandı! Hangi yenilikler geliyor? - Son Dakika

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