Windows Defender yanlışlıkla tüm kullanıcıları ayaklandırdı! - Son Dakika
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Windows Defender yanlışlıkla tüm kullanıcıları ayaklandırdı!

05.09.2022 00:42
Windows Defender yanlışlıkla tüm kullanıcıları ayaklandırdı!

Dünya çapında birçok kullanıcı, Windows Defender yanlış uyarı hatasıyla aldı. Defender, tekrarlayan virüs tehdidi uyarıları gönderdi.

Microsoft'un antivirüs hizmeti Windows Defender, neredeyse tüm Windows kullanıcılarına korkunç bir uyarı gönderdi. Win32 klasöründe (Windows'un sistem dosyaları bulunur) tehdit tespit eden Defender, Windows cihazlarına arka arkaya bildirim atmasıyla meraklandırdı.

Windows Defender yanlış alarm ile paniğe yol açtı

Reddit'teki paylaşımlara göre yüzlerce Windows kullanıcısı, geçtiğimiz günden bu yana Microsoft Defender'dan yanlış bildirimler alıyor. "Behavior: Win32/Hive.ZY" klasöründe pozitif bir tehdit bulduğunu söyleyen Defender, ayrıca bunu "ciddi" olarak listeledi. Kullanıcılar uyarıyı karantinaya alsa bile tekrardan ortaya çıktığını fark etti.

Windows Defender yanlışlıkla tüm kullanıcıları ayaklandırdı!

Cumartesi ve Pazar günü gönderildiği tespit edilen bu hatanın, Windows Defender'ın güncellemesinden kaynaklandığı belirtildi. Microsoft'tan bir sözcü, Windows Defender Virüsten Koruma 1.373.1508.0 sürümünde yanlışlık yaşandığını doğruladı. Yani bu hatayı aldıysanız, cihazınıza virüs veya kötü amaçlı yazılım bulaşmadığını belirtelim.

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Windows Defender hatasının sebebi şimdilik belirsiz, ancak Electron ve Chromium tabanlı uygulamalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Bu uygulamalar arasında Google Chrome, Microsoft Edge ve WhatsApp gibi popüler yazılımlar bulunuyor.

Microsoft forum danışmanı konuyla ilgili olarak, "Bu, yanlış bir pozitif tehdit gibi görünüyor. Şu anda yüzlerce kişi tarafından bildirilen hata, tüm Chromium tabanlı web tarayıcıları ve WhatsApp, Discord, Spotify gibi Electron tabanlı uygulamalarla ilgili gibi duruyor" dedi.

Windows Defender yanlışlıkla tüm kullanıcıları ayaklandırdı!

Ayrıca bir süre önce Windows kullanıcıları tarafından fark edilen hataya göre Microsoft Defender, Office yazılımına ait olan bir güncellemeyi malware olarak işaretledi. Kullanıcılar, Office güncellemesini kurmayı başaramadı. Microsoft, Office güncellemesinin gerçek bir tehdit olmasa bile Defender'ı tetikleyen kod dizilimi içerdiğini söyledi.

Siz Windows Defender yanlış uyarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows Defender yanlışlıkla tüm kullanıcıları ayaklandırdı! - Son Dakika

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