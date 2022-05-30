Dünya Çapında Sanatçılar Kahire'deki Selahaddin Kalesi'nde Davul Ritmi Eşliğinde Dans Etti

KAHİRE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, Cumartesi gecesi Mısır'ın başkenti Kahire'deki Selahaddin Kalesi'nde (Kahire Kalesi) düzenlenen 9. Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergiledi. 43 ülke ve bölgeden temsilcilerin katıldığı ve kültürler arası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlayan 9. Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali, 21 Mayıs'ta Kahire'de başladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Selahaddin Kalesi'nde (Kahire Kalesi) düzenlenen 9. Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali'nin kapanış törenini izleyen insanlar, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Selahaddin Kalesi'nde (Kahire Kalesi) düzenlenen 9. Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergileyen sanatçılar, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Selahaddin Kalesi'nde (Kahire Kalesi) düzenlenen 9. Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergileyen sanatçılar, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Selahaddin Kalesi'nde (Kahire Kalesi) düzenlenen 9. Uluslararası Davul ve Geleneksel Sanatlar Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergileyen sanatçılar, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)