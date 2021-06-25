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Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden - Son Dakika

Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden

25.06.2021 10:11
Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden, System.String[]

Asya'nın önde gelen e-ticaret destekli doğrudan satış şirketi QNET, uçtan uca dijital iletişim kurmak için oluşturduğu strateji ile Communicator Ödülleri'nde ve HERMES Ödülleri'nde üçer ödül aldı.

Asya'nın önde gelen e-ticaret destekli doğrudan satış şirketi QNET, uçtan uca dijital iletişim kurmak için oluşturduğu strateji ile Communicator Ödülleri'nde ve HERMES Ödülleri'nde üçer ödül aldı.

İnteraktif ve Görsel Sanatlar Akademisi (AIVA) tarafından değerlendirilen ve onaylanan Communicator Ödülleri, QNET'i farklı kategorilerde toplam üç ödüle layık gördü. QNET'in "Her zamankinden daha güçlü" sosyal medya kampanyası, Sosyal Kategori'de 'Mükemmellik Ödülü'nü kazandı. Kampanya, 3,2 milyondan fazla kullanıcı erişimine ulaşmıştı. Çevrimiçi Video Kategorisi'nde QNET'in "Doğrudan Satış ve Piramit Şeması Arasındaki Fark" adlı videosu ise Seçkinlik Ödülü'ne layık görüldü. Web Siteleri Kategorisi'nde diğer bir 'Seçkinlik Ödülü' ise QNET'in distribütörleri için oluşturulan platform olarak hizmet veren, 'Qbuzz' resmi blog sayfası için verildi.

Yenilikçi endüstrinin fikirlerini hem geleneksel hem de dijital platformlarda hayata geçirme çabasını onurlandırmayı amaçlayan, dünyanın en eski ve en büyük yarışmalarından biri olan HERMES Ödülleri'nde ise QNET, Ogilvy, Citi, McKinsey & Company, Microsoft ve daha fazlası gibi dünya çapında tanınan diğer markaların yanı sıra bir platin ve iki altın ödülün sahibi oldu. Mobil Uygulama Kategorisi'nde Platin Ödül, Kurumsal İmaj Kategorisi'nde QNET'in, RYTHM Vakfı ve çeşitli Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri aracılığıyla eğitim, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir toplum gelişimi için çalışmaları, "QNET, RYTHM Vakfı Aracılığıyla Topluluklara Geri Dönüyor" başlıklı video ile Altın Ödül'e layık görüldü.

Manchester City Futbol Kulübü'nün ve Afrika kıtasındaki CAF'ın Kulüpler Arası müsabakalarının resmi doğrudan satış ortağı olan QNET, Spor Kategorisi'nde ise Altın Ödül kazandı. Böylelikle QNET, dijital iletişim alanında bu yıl içinde 15 ödül almış oldu.

QNET'in CEO'su Malou Caluza, ödüllerle ilgili "Geçen yıl, sosyal mesafenin artmasıyla birlikte, insanlar çalışmak ve iletişim kurmak için yeni yollar aradı. Internet kullanımı dünya genelinde yüzde 70'ten fazla arttı. İletişimcilerimiz, küresel müşteri ve distribütör topluluğumuzla etkileşim kurmak için dijital pazarlama kampanyalarını ve video içeriklerini büyük ölçüde arttırdı. Herkes için zor bir zaman olduğunun farkındayız. Amacımız, mesajlarımızla topluluğumuza umut ve pozitiflik getirmek ve bu çabaların ödül veren kuruluşlar tarafından takdir edilmesinden dolayı çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden
Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden
Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden

Medya, Altın, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden - Son Dakika


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