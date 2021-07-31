Üye Girişi
Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı - Son Dakika

Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı

31.07.2021 10:50

Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı Belediye'den tatlıya dünya çapında troll tanıtım Bursa'da ilçe belediyesi Mustafakemalpaşa tatlısının tanıtımını yapmak için dünya çapında troll'e imza attı.

Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı

Belediye'den tatlıya dünya çapında troll tanıtım

BURSA - Bursa'da ilçe belediyesi Mustafakemalpaşa tatlısının tanıtımını yapmak için dünya çapında troll'e imza attı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ilçenin simgesi ilçenin ismiyle anılan tatlısının tanıtımını yapmak için dünya çapında bir organizasyona imza attı. İlçenin meşhur tatlısını Kemalpaşa tatlısı diye şerbetli hamur satarak orijinal markalarını, gölgeleyen şahıs, işletme ve çalışmaların önüne geçmek adına dünya çapında ses getiren bir organizasyona imza attı. Bu kapsamda yaptığı viral sosyal medya çalışmasıyla tatlının geçmişine vurgu yapmak için esprili bir çalışma yürüttü.

Geçtiğimiz günlerde servis edilen haberde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve bir çoban tarafından keşfedilen mağarada M.Ö. 10 bin yıllarında yapıldığı tahmin edilen bir yiyecek bulundu. Reçine ile kaplandığı için günümüze kadar bozulmadan geldiğini belirten uzmanlar, yiyeceğin 'Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısına' benzerliğine dikkat çektiğiyle alakalı bir haber servis edilmişti. Bu haberde yer alan çizimler ve kalıntılar imitasyon olduğu öğrenildi. Bu paylaşımın Kemalpaşa tatlısı diye şerbetli hamur satarak orijinal markayı, gölgeleyen şahıs, işletme ve çalışmaların önüne geçmek adına yapıldığı ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Sizi trolledik tatlı sürpriz tamam uzun yıllardır kavgasını ve mücadelesini verdiğimiz, kimi yerde Kemalpaşa, kimi yerde Kemal paşa tatlısı diye şerbetli hamur satarak orijinal markamızı, gerçek tatlımızı gölgeleyen şahıs, işletme ve çalışmaların önüne geçmek adına geçtiğimiz günlerde Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte gerçek tatlımızı coğrafi işaret belgesiyle tescillemiştik. Bu tescilin ardından Türkiye'nin gerçek Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısının tanıtım çalışmalarına başladık. Bereketli ovamızda yetişen ürünlerle hazırlanan kendine has peyniri ile yöresel lezzetimizin tarihi bu toprakların yüz yıllık bereketine dayanmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız viral sosyal medya çalışmasında tatlımızın geçmişine vurgu yapmak için esprili bir çalışma yürüttük. Çalışmamız yerel, ulusal ve uluslararası pek çok mecrada yer buldu. Milyonlarca izleyiciye ulaştı. Bugün itibariyle amaç hasıl olmuştur. Çizim ve kalıntılar imitasyon. Gerçek olan tek şey Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısının o enfes tadı ve arkasında yatan kadim kültürdür. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı tescil belgesiyle satışa sunulan gerçek Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısını yemeye ve satın almaya davet ediyoruz" dedi.

Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı
Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı
Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı
Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı

Mustafakemalpaşa, Hisarcık, Medya, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 11:39 Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi 11:27 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi 11:19 Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi
Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya 10:55 Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, 10:39 Son Dakika: 5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, "Afet Bölgesi" ilan edildi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi 09:52 Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak 09:36 Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı 09:03 Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Geleceği de görüyor! 2016'da, Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu         
11:52
Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı         
11:29
Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı         
11:20
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi         
11:11
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti         
10:48
Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı         
10:19
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız         
07:26
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş         
22:55
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı         
20:54
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için öldürmeye teşebbüsten 34 yıl hapsi istendi         
18:40
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 12:08:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement