Dünya çapındaki marka tescili başvurusu 2019'da yüzde 5,9 arttı - Son Dakika

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), 2019'da yapılan marka tescili başvuru sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,9'luk artış gösterdiğini bildirdi.

WIPO'nun karşılaştırmalı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri (WIPI) raporunda, geçen yıl dünya çapında yaklaşık 15,2 milyon marka tescili başvurusu yapıldığı aktarıldı.

Raporda, 2019'da yapılan ticari marka tescil başvurularında yüzde 5,9'luk, endüstriyel tasarım başvurularında ise yüzde 1,3 artış görüldüğü belirtildi.

Patent başvurularında yüzde 3'lük düşüş gözlendiği, bunun son 10 yıldaki tek düşüş olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin en fazla marka tescili başvurusunun yapıldığı 20 ülke arasında olduğuna dikkat çekilirken, 2019'da yüzde 15,5'lik bir artış görüldüğü ifade edildi.

WIPO Genel Direktörü Daren Tang, BM Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, WIPI'nın 2019 rakamlarının, küresel ve dijital odaklı bir küresel ekonomiyi teşvik eden fikri mülkiyet araçlarına olan talebin devam eden büyümesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Tang, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni teknolojilerin benimsenmesini teşvik edip, günlük yaşamın dijitalleşmesini hızlandırarak uzun dönemli akımları hızlandırdığını ifade etti.

WIPO Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü

Tang, Türkiye'nin marka tescili başvuru sayısını artıran ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Benim düşünceme göre, Türk Fikri Mülkiyet Ofisi, fikri mülkiyet haklarını desteklemek için harika bir iş çıkarıyor." dedi.

Türkiye'nin sadece marka tescillerinde değil tasarım başvurularında da iyi iş çıkardığına işaret eden Tang, "Türkiye'nin markalardaki ve tasarımlardaki güçlü yönlerinin tasarım, estetik ve markalaşma yeteneğine yönelik tavrının bir kısmını gösterdiğini ve yansıttığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tang, Türkiye'nin aynı zamanda en çok patent başvurusunda bulunan ülkelerden biri olduğunu da kaydetti.