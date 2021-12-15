Dünya Çay Günü'nde Mısır Çarşısı'na gelenler kış çayı ile ısındı - Son Dakika

Fatih Belediyesi tarafından Dünya Çay Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Mısır Çarşısı'nı ziyaret edenlere kış çayı ikram edildi.

Fatih Belediyesi diyetisyenlerinin desteğiyle hibiskus, tarçın, zencefil, karanfil, nane ve bal gibi malzemelerle demlenen kış çayı, belediye ekipleri tarafından Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile esnafa dağıtıldı.

15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dağıtılan ve kış aylarında vücut direncini ve bağışıklığı kuvvetlendirmek için özel olarak hazırlanan kış çayı, kısa sürede tükendi.

Kış çayının yararları konusunda bilgi veren Fatih Belediyesi Diyetisyeni Merve Bulut, sağlıklı beslenmenin bağışıklığı güçlendirme konusundaki olumlu etkisine dikkati çekti. Bulut, "Bitkisel çaylarla bunu desteklemek de çok önemli. Bizler Fatih Belediyesi diyetisyenleri olarak bu etkinliği düzenledik." dedi.

Kış çayının baharat ve balla hazırlandığını anlatan Bulut, 5 gün boyunca farklı noktalarda kış çayı dağıtılacağını söyledi. Bulut, hibiskus, tarçın, zencefil, karanfil, nane içeren antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip çayın 2 bin 500 vatandaşa dağıtılacağını kaydetti.