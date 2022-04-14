Dünya Çelik Birliği: Küresel çelik talebi bu yıl savaş sadece yüzde 0,4 artacak - Son Dakika

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), geçen yıl yüzde 2,7 artan küresel çelik talebinin Rusya- Ukrayna savaşının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 2022'de sadece yüzde 0,4 artarak 1 milyar 840,2 milyon tona ulaşacağı tahmininde bulundu.

Birlik, küresel çelik talebine ilişkin büyüme tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, bu yıl için küresel çelik talebinin yüzde 0,4 artarak 1 milyar 840,2 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğü belirtilerek, 2023 için küresel çelik talebi beklentisinin yüzde 2,2 artışla 1 milyar 881,4 milyon ton olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Kovid-19 pandemisi sonrası devamlı ve istikrarlı bir toparlanma beklentisi, Ukrayna'daki savaş ve artan enflasyonla sarsıldı." denildi.

Dünya çelik tüketiminin yaklaşık yarısını oluşturan Çin'deki talebin bu yıl sabit kalmasının beklendiği aktarılan açıklamada, gelişmiş ekonomilerin çelik taleplerinin bu yıl ve 2023'te sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 2,4 artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Türkiye'de çelik talebinin geçen yıl yüzde 13,2 arttığı hatırlatılan açıklamada, ülkede söz konusu talebin 2022 ve 2023'te sırasıyla yüzde 6,4 ve yüzde 4,2 artmasının beklendiği bildirildi.