Dünya Çevre Günü

Hakkari Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazmi Yakar, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Hakkari Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazmi Yakar, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Yakar ve beraberindeki müdür yardımcısı Mahmut Aksular ve diğer ilgilileri makamında kabul eden Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, kurum çalışanlarının gününü kutladı.

Yakar ise bu kapsamda yapacakları etkinlikler hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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