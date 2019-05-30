Son Dakika Haberleri: Dünya Çevre Günü
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Dünya Çevre Günü

1 saat önce

Dünya Çevre Günü dolaysıyla Nusaybin ilçesinde çeşitli etkinler yapıldı.

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Dünya Çevre Günü dolaysıyla Nusaybin ilçesinde çeşitli etkinler yapıldı.
Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Mitanni Kültür Merkezinde yapılan etkinlik, anasınıfı öğrencilerinin gösterisiyle başladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin, çevreyi korumanın önemi ve geri dönüşümün katkısını anlattı.
Etkinlikte, çevre bilincini anlatan sinevizyon ve tiyatro gösteriminden sonra müzik dinletisi yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:38 Kaynak: AA
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