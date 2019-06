Dünya Çevre Günü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli paydaşlarından birisinin yaşanabilir çevre olduğunu söyledi.

Çevre sorunlarıyla iç içe yaşayan toplumların gelişen dünya koşullarına uyum sağlayamayacaklarına işaret eden Sekmen, "Ekolojik anlamda çevresel değerleri tüketmek demek, gelecekte üstesinden gelinemeyecek çok büyük sorunlar üretmek demektir." diye kaydetti.

Sekmen, çevrenin tarifi yapılırken akıllara sadece tabiat zenginliklerinin getirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Merkezinde insan olan ve insanı ilgilendiren her alan çevreyle muhakkak doğrudan ilgilidir. Zira insani ihtiyaçları gidermeye çalışırken, çevresel etkilerin göz önünde bulundurulmayacağı bir süreç, kesinlikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir süreç değildir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde çevre demek insan demek, insan demek çevre demektir. Şu halde çevresel duyarlılığa sahip olmayan ve çevre bilincini geliştirememiş olan ülkelerde ister sosyal ya da kültürel, isterse ekonomik ya da toplumsal hangi değerlere sahip olunursa olunsun sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir yanı sürekli eksik kalacaktır."

Sekmen, ayrıca hayata geçirdikleri her proje ve halka hizmet noktasında attıkları her adımda çevreyi ön planda tuttuklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

