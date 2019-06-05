Dünya Çevre Günü
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır." ifadesini kullandı.
Altun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü
dolayısıyla Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ın bizlere sunduğu güzellikleri korumak şükrümüzün bir parçasıdır. Doğaya ve kainatın tüm canlılarına karşı saygı ve farkındalık, bireylerden devletlere hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır." değerlendirmesinde bulundu.
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