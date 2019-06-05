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Dünya Çevre Günü

31 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güler, mesajında, Karadeniz'in incisi, ülkenin seçkin illerinden Ordu'yu her köşesi ile geleceğe hazırlamanın kendilerinin vatandaşlara hizmet borcu olduğunu belirtti.
Bu hizmet yarışında hazırladıkları projelerin birçoğunun geleceğe dönük ve çevre düşünülerek hazırlanmış yatırımlar olacağını vurgulayan Güler, "Sizlerden aldığımız güçle, yeşili, mavisi ve eşsiz doğa güzellikleriyle Ordumuzu herkesin örnek göstereceği bir il haline getireceğiz. Gelecek kuşakların onlar için bıraktıklarımıza teşekkür ederek minnettar olmalarını istiyorsak yaşanabilir bir Ordu için çevremize sahip çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Dünya Çevre Günü'nün, çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni eden Güler, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:39 Kaynak: AA
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