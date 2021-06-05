Dünya Çevre Günü - Son Dakika

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Dünya Çevre Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, törende yaptığı konuşmada, sanayileşme, kentleşme, nüfusun ve tüketimin artmasının doğal kaynakların tüketilmesine ve iklim değişikliğine neden olduğunu söyledi.

Atıkların gelişigüzel atılmasının doğanın kirliliğine neden olduğunu aktaran Öztürk, "Ülkemizde doğayı ve çevreyi koruyan birçok proje hayata geçirildi ve bu projeler başarıyla devam ettiriliyor. Bakanlığımız ve Valiliğimizin koordinasyonunda müdürlüğümüzce daha temiz ve yaşanabilir çevrenin gelecek nesillere bırakılması için tüm gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyor ve sürdürmeye devem edeceğiz." diye konuştu.