Dünya Çevre Günü - Son Dakika

Keşan'da Dünya Çevre Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Geri Dönüşüm Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, doğaya herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Çocuklara daha iyi ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Aksal, "Sadece lafla çevrecilik olmuyor. AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz günden bugüne 4,5 milyarın üzerinde ağaç diktik. Dikmeye devam ediyoruz. Sayın Emine Erdoğan'ın önderliğinde, sıfır atık kampanyası başlatıldı. Ergene Nehri'ni arıtmak için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inanılmaz çaba sarf ediyoruz. Ama maalesef 'Ergene'yi neden temizlemedik?' diyenler. Çorlu gibi CHP'li belediyelerin Ergene'yi niye temizlemediklerini sormuyorlar. Bence işe oradan başlasınlar." diye konuştu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, Keşan Belediyesi olarak farkındalık yarattıklarını belirtti.

"Bizim kültürümüzde yaşayan her canlı azizdir ve yaratıcının bizlere emanetidir" diyen Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak biz gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak adına yeşil alanları çoğaltmak ve korumak adına gereğini yaptığımıza inanıyoruz. Bu park da bunun bir örneğidir." ifadelerini kullandı.