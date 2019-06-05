Son Dakika Haberleri: Dünya Çevre Günü: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor
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Dünya Çevre Günü: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor

30 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yer yüzünde yaşayan 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğu uyarasında bulundu. DSÖ rakamlarına göre hava kirliliği, saat başı 800, dakika başı 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Dünya Çevre Günü: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yer yüzünde yaşayan 10 kişiden 9'unun kirli hava soluduğu uyarısında bulundu.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan DSÖ, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin kirli hava yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:38 
Dünya Çevre Günü, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya
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