Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İlMüdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Sanayi kenti olarak anılsak da, aslında ormanlarla çevrili bir şehiriz. Yeşili ve maviyi korumak için tüm çalışmaları yapıyoruz" dedi.

ÇELENK SUNUMU VE TÖREN

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İlMüdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle program düzenledi. İzmit Saat Kulesi önünde düzenlenen çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından SDKM ana sahnede gerçekleştirilen ikinci etkinliğe geçildi. Programa Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"SADECE TEK BİR DÜNYA"

Programın açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kırılmaz, "Dünya Çevre Günü, çevre konusunda farkındalık yaratmak için 1972 yılından beri kutlanmaktadır. Bu farkındalığı artırmak için her yıl farklı temalarla Dünya Çevre Günü kutlanıyor. Bu yıl ki tema ise "Sadece Tek Bir Dünya". Yalnızca bir dünyamızın olması onun eşsizliğini ve korumamız gerektiğini zaten açıkça göstermektedir." diye konuştu.

"DİP ÇAMURUNU TEMİZLEYECEĞİZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem ise konuşmasında, sahip olunan sanayinin vatandaşlara ekonomik ve sosyal olarak birçok katkı sağladığını fakat çok yoğun deniz ve kara trafiğinden kaynaklı çevre hassasiyetinin de ön plana çıktığını ifade etti. Önem, "Bugün İzmit Körfezi'nin birçok noktası denize girilebilir hale geldi. 2012 yılından günümüze 7 adet Mavi Bayrak ödülü verilmiştir. Dip çamurunun temizlenmesine yönelik adımlar atılmıştır. Yeşile ve doğaya değer vermesiyle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz örnek belediyecilik anlayışıyla çevre çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

"KOCAELİ'DE YAŞAMAK BÜYÜK BİR ŞANS"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Sizlerde biliyorsunuz ki haziran ayının ilk haftası Çevre Haftasıdır. Kocaeli ilk olarak sanayi şehri ama sanayiden sonra aslında çok ciddi oranda ormanlarımız ve yeşil alanlarımız var. Şehir içinde ise parklarımız ve millet bahçelerimiz var. O yüzden Kocaeli'de yaşamak gerçekten çok büyük bir şans. Aslına bakarsanız Türkiye'de yaşamak büyük bir şanstır. Lakin biliyorsunuz bu hep bu şekilde kalmıyor. Suyumuz, toprağımız ve havamız kirleniyor. Evde muhakkak kağıtları, plastikleri, camı, hatta yağı ve pili ayrıştırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey de konuşmasında çevrenin önemine değindi.

ÖDÜL TÖRENİ

Konuşmaların ardından Atık Pil Toplama ve E-Atık toplama yarışmasında dereceye giren okullara hediyeleri takdim edildi. Ayrıca Sıfır Atık ilkleri ödül töreninde sertifika almaya hak kazanan kuruluşlara sertifikaları teslim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden İZAYDAŞ, Kocaeli'nin Sıfır Atık Belgesi alan ilk sanayi kuruluşu oldu.