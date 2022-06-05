Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı

05.06.2022 16:21

- Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı Edirne'de 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' ve 'Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle etkinlik düzenlendi.

- Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı

EDİRNE - Edirne'de 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' ve 'Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Edirne Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, çelenk sunumu ile başladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Türkiye Çevre Haftası'nın her yıl farklı bir temayla kutlanacağını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, bu yılki temanın sıfır atık olduğuna değindi.

Sıfır atık projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldığını aktaran Öztürk, çevre duyarlılığı ve sıfır atık konusunun tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından farkındalık yürüyüşü ile devam etti. Bando eşliğinde Atatürk Heykeli önünden başlayarak Tarihi Tunca ve Meriç Köprülerinin üzerinden Kent Ormanına kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde Saraçlar Caddesi'nde sahne alan Meriç İlkokulu minik mehter takımının gösterisi de ilgiyle izlendi.

Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı
Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı
Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı
Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı

YORUMLAR
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Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü İstanbul'da '81 İlde 81 Milyar Adım' çevre yürüyüşü
Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı - Son Dakika

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