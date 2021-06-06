Dünya Çevre Günü Konserlerle Kutlandı - Son Dakika

Dünya Çevre Günü konserlerle kutlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nükonserlerle kutladı. Yerel sanatçılar kentin 8 farklı noktasında çevre konserleri vererek, farkındalık oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyayı tehdit eden çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı yaratmak adına kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde konserler düzenledi. Konserlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destek olduğupandemi döneminde mesleklerini icra edemeyen yerel sanatçılar sahne aldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzik Kentin Kalbinde etkinliği çerçevesinde 40 yerel sanatçı, kentin 8 farklı noktasında çevre konserleri verdi.

ÇEVRE GÜNÜNDE MÜZİK ZİYAFETİ

Beach Park Varyant Meydanı, Kepez Şehit Polis Kadir Can Parkı, Konyaaltı Expo2016 Parkı (Toros Mah. ), Fener Mahallesi Halısaha Yanı, Karaalioğlu Parkı Vatan Kahvesi arkası, Kızıltoprak Şehitler Parkı, Cam Piramit Piramit Kafe Yanı, Kepez Şehitler Parkı'ndaki konserlerde Çevre Günü şarkılarla kutlanırken, farkındalık oluşturuldu. 3 saat boyunca sahnede kalan yerel sanatçılar, performansları ile büyük beğeni topladı. Antalyalılar, birbirinden güzel şarkılara dans ve alkışlarla eşlik etti

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