Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü kutlandı

09.06.2022 18:32

Dünya Çevre Günü kutlandı 25 dalgıçla deniz dibi temizliği yapıldı Bodrum Belediyesi'nin organizasyonuyla Bodrum'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Dünya Çevre Günü kutlandı

25 dalgıçla deniz dibi temizliği yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin organizasyonuyla Bodrum'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Kumbahçe Mahallesi Paşa Tarlasından başlayıp Bodrum Kalesi'ne kadar devam etti. Kıyı ve deniz dibi temizliğine Bodrum Belediyesi ekipleri, Deniz Ticaret Odası, Denizciler Derneği, Bodrum Milta Marina, Muğla Sualtı Grup Amirliği Polis Dalgıçları iş birliğiyle 25 dalgıç ile denizde yapılan temizliğe Atatürk İlkokulu öğrencileri ise kıyıda temizlik çalışması gerçekleştirerek katkıda bulundu. Denizden cam, lastik, plastik, metal ve diğer atıklar olmak üzere toplam 2 bin 829 kg atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine getirildi.

Sualtı sergi gezisi ilgi çekti

Bodrum Deniz Müzesi tarafından başlatılan sualtı sergisi Blue Exile Art Project (BEAP), Çevre Günü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Belediyesi'nin ücretsiz etkinliğiyle halkla buluştu. Karaada Kaçakçı Koyu'nda bulunan sualtı sergisine Kumbahçe'den özel tekne ile yaklaşık 50 kişinin katılımıyla dalış gerçekleşti. Sualtı sergisi ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

Etkinlikler barış meydanında devam etti

Bodrum Milta Marina'dan Merkez Turgutreis Ortaokulu Bando Takımı, Amiral Turgutreis İlkokulu Folklor Ekibi ile belediye dalgıçları ve vatandaşların eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan ve Barış Meydanı'nda devam eden etkinlikler çerçevesinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, çevre temizliği ile ilgili farkındalık yarışmalarının ödül töreni, sanatsal sergiler, çevre temalı atölye stantları, defileler, dans gösterisi ve konser gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin organizasyonuyla gerçekleşen etkinliklere Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Meclis Üyesi Numan Cömert, birim müdürleri, çeşitli okulların öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin projeleri ilgi gördü

Dünya Çevre Günü farkındalık çalışmaları yapan okulların stantları ise Barış Meydanı sahil kenarında ilgi odağı oldu. Stantlarda Bilsem öğrencilerinin su tasarrufunu ve atıkların geri dönüşümünü sağlayan, atıkları ayrıştıran projeleri dikkat çekti. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise kurmuş olduğu stantlarda organik kompost ve çeşitli hediyeler dağıttı. Bunun yanı sıra Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri deniz dibinden çıkan metal atıklardan yapmış oldukları heykelleri sergiledi. Yüz boyama etkinlik stadı da çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Belediyesi Dalgıç ekibine emeklerinden ve farkındalıklarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Tek tek sahneye çağrılan dalgıçlara plaketleri verildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından desteklenen E-Twining Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Mavi Kapak Toplama Yarışması'nı kazanan Umurça İlkokulu'na 1.lik, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'na 2.lik, Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu'na ise 3.lük ödülü verildi.

Dünya Çevre Günü kutlandı
Dünya Çevre Günü kutlandı
Dünya Çevre Günü kutlandı
Dünya Çevre Günü kutlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika

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