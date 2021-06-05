Üye Girişi
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar - Son Dakika

Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar

05.06.2021 21:22

Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Dünya Çevre Günü çeşitli etkinlikleri kapsamında İYİ Parti İlçe Teşkilatı plajda çöp toplama çalışması yaptı.

Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Dünya Çevre Günü çeşitli etkinlikleri kapsamında İYİ Parti İlçe Teşkilatı plajda çöp toplama çalışması yaptı.

İskelede İnciraltı Plajı'nda düzenlenen etkinliğe İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez ve İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ile partili vatandaşlar katıldı. İskele İnciraltı Plajında bir araya gelen grup plajdaki çöpleri toplarken, parti üyesi Sedat Yılmaz da denize daldı. Sahil boyunca temizlik yapan İYİ Parti Teşkilatı yetkilileri yaptıkları açıklamalarda çevrenin önemine değindi. Gençlere temiz bir çevre bırakılmasının önemi anlatılırken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Etkinlik sırasında denize dalan Sedat Yılmaz, "Bugün Dünya Çevre Gününde vatandaşların dikkatini çekmek için burada toplandık. Plajda sembolik temizlik yapıyoruz. Ben 6 yıldan beri bu plajda dalıyorum. Denizden çocuk bezinden, şapkaya ve takma dişe kadar her şey çıkıyor. İnşallah, dikkati çekeriz de bundan böyle denizde olmaması gerekenleri bulmayız" dedi.

Tülay Uluçınar da, "Halkımızın dikkatini çekmek için buraya geldik. Sahilde temizlik yaptık. Katılanlara teşekkür ediyor ve herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural ise, "Bugün Dünya Çevre Günü nedeniyle halkımızın dikkatini çekmek için buraya geldik. İYİ Parti Genel Mmerkezi olarak bütün sahillerde bu etkinliği yapıyoruz. Kampanyaya tüm il ve ilçe teşkilatları destek olmaktadır. Gerçekten çok kıymetli bir uygulama. Biz emanet aldığımız bu evreyi gençlerimize iyi bir şekilde bırakmak için çalışmalıyız. Keşke 5 Haziran Dünya Çevre Günü bir kutlama günü olsaydı. Sürekli bu mücadelenin içinde kalacağız. Gelecek nesillerimiz, hem insan sağlığına hem de çevreye dikkat edecekler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun" dedi.

Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar

Dünya Çevre Günü, İYİ Parti, Balıkesir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar - Son Dakika


Son Dakika

Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum Ebru Gündeş Ebru Gündeş "Diğer arkadaşlarıma ayıp olur" diyerek Bodrum'daki düğünde sahne almadı Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu 16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu         
21:06
Rapçi Şehinşah Rapçi Şehinşah "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı         
20:51
Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti         
20:22
Almanya'da maske skandalı! Uygunsuz maskeler engellilere ve yaşlılara dağıtılmaya çalışıldı Almanya'da maske skandalı! Uygunsuz maskeler engellilere ve yaşlılara dağıtılmaya çalışıldı         
18:44
Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi         
18:29
Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor         
17:51
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı         
16:11
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 22:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement