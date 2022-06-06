Dünya Çevre Günü sebebiyle Efes Selçuk genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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Dünya Çevre Günü sebebiyle Efes Selçuk genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi

06.06.2022 08:11
Dünya Çevre Günü sebebiyle Efes Selçuk genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi

Efes Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen, öğrencilerin çevrelerini temizleyerek farkındalık oluşturduğu, çocukların geri dönüşüm malzemeleriyle müzik aleti yaptıkları, atıkların tohuma dönüştüğü etkinliklerde çevreciler bir araya geldi.

Cumartesi Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte geri dönüştürülebilir atıklarını getiren vatandaşlara tohum kiti ve gübre hediye edildi. Efes Ritim Grubu da geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan enstrümanlarla vatandaşlara bir müzik dinletisi sundu.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen İlham Veren Kentin Çocukları Geri Dönüşüm Atölyesi'nde çocuklar çevre farkındalığı için bir araya geldiler.Geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği "35 İzmir Kuş Evi" çalışmasını Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde sergileyen Geri Dönüşüm Sanatçısı Okay Çankaya, çocuklarla birlikte kuş evi yaptı. Atölyeye katılan çocuklar ayrıca Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Müzik Eğitmeni Kerim Akgüneş ile geri dönüştürülebilir atıklardan müzik aleti yapma çalışması ve Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği ile eco print (doğal baskı) çalışmasıyla hem farkındalık kazanıp hem eğlendiler.

Efes Selçuk'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerinde Cumhuriyet İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri örnek bir davranışa imza attılar. Minik çevreciler okullarının çevresinde yer alan sokakları temizleyerek önemli bir farkındalık çalışmasına katıldılar.

EFES SELÇUK YEŞİL OKULU'NU SEÇTİ

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle Efes Selçuk'un en çevreci okulları da ödüllendirildi. Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili firmalar arasında imzalanan protokolle düzenlenen Yeşil Okul Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Efes Selçuk'ta eğitim veren 29 okul arasında düzenlenen Yeşil Okul Yarışmasında en fazlageri dönüştürülebilir atığı toplayan Zeytinköy İlkokulu 1., Atatürk İlkokulu 2.Şehit Er Mehmet Yüce İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Dünya Çevre Günü sebebiyle ayrıca 4-5 Haziran tarihlerinde Ferahlı Cafe'de Efeslim Kart sahiplerine %10 indirim uygulandı.

Kaynak: Bültenler
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Anadolu Efes: 83-99 Anadolu Efes: 83-99 Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 83 A.Efes: 99 Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 83 A.Efes: 99 TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 Kocaelispor: 1 TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 Kocaelispor: 1

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