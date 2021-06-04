Üye Girişi
Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi - Son Dakika

Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi

04.06.2021 15:12
Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, "5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü"nün Eskişehir'de sürdürülebilir ve yeşil sanayi konusunda atılacak adımlar için bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı ve Dünya Çevre Günü'nün daha...

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, "5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü"nün Eskişehir'de sürdürülebilir ve yeşil sanayi konusunda atılacak adımlar için bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı ve Dünya Çevre Günü'nün daha sağlıklı bir çevre yılı olması temennisiyle kutladı.

Dünya Çevre Günü'nün bu yılki temasının 'Ekosistem Restorasyonu (Onarımı)' olduğunu söyleyen Benli, "Yeniden hayal ederek, yeniden oluşturarak ve onararak dünyanın her yerindeki ekosistemin korunması için çaba harcamak zorundayız. Biz de buna şehrimizden başlamakla yükümlüyüz. Çünkü şu an için başka bir dünya yok" dedi.

ESO hız verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma ve Avrupa (AB) Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası yürütülen süreçlerle de örtüşen Dünya Çevre Günü faaliyetlerinin, yaşanan çevresel sorunlarına olan katkıları nedeniyle sanayi kuruluşlarını da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Benli, "Bu kapsamda süreci yakından takip eden Eskişehir Sanayi Odası, dünyada düşük çevresel etkili üretim modellerinin giderek önem kazanması bilinciyle, hem çevreye karşı olan sosyal sorumluluğu hem de çevreci üretim konusunda uluslararası/ulusal pazarlarda rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi adına çalışmalarına hız verdi" açıklamalarında bulundu.

Yeşil sanayi çalışmaları

Eskişehir Sanayi Odası'nın yeşil sanayi anlayışının oluşması için bir dizi çalışma gerçekleştirdiğini hatırlatan Benli, "Bir süre önce başladığımız çalışmalar olgunlaşmaya başladı. Bu nedenle, ESO bünyesinde, yönetim kurulumuz adına koordinasyon görevini üstlendiği ve danışmanlığını Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe'nin yaptığı "Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Birimi" oluşturuldu. Üniversite-Sanayi İş birliği içinde iyi bir model oluşturacağına inandığımız bu birimin; sanayicilerimiz, sektörün ilgili çalışanları ve üniversitelerdeki bilim insanlarının deneyimlerinden yararlanacak, görüşlerinden ilham alacak. Yine bu birimin Eskişehir sanayisinin uluslararası/ulusal sürdürülebilir ve yeşil sanayi süreçlerine sonuç odaklı, ölçülebilir ve izlenebilir kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Karbon ayak izi düşürülecek

ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi birimi olarak, özellikle AB Yeşil Mutabakatının iklim değişikliğiyle mücadele sürecinin en önemli unsuru olan durağan enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının (karbon ayak izi) Eskişehir sanayisi bakımından genel durumunu araştırmalarla ortaya koyarak başladıklarını açıklayan Benli, "Yıllar bazında sanayi sektörü enerji tüketimine ait resmi verilere dayalı olarak yapılan çalışmamızın sonuçlarını ortaya koyduk" dedi.

Hedefler belirlendi

ESO olarak bundan sonraki hedeflerinin 2020 yılı itibariyle 1,83 milyon ton CO2e (karbondioksit eşdeğeri) olan Eskişehir sanayi sektörü karbon ayak izinin düşürülmesi olduğuna vurgu yapan Ömer Benli, "Başta yüksek emisyonlu sektörler olmak üzere kademeli olarak azaltılması için gerekli teknik ve yönetsel çabaları gösterme konusunda kararlıyız. Türkiye'deki sanayi kaynaklı toplam sera gazı emisyonları içinde Eskişehir sanayinin payı 2018 yılında yüzde 2,96 ve 2019 yılı için yüzde 3,26 olarak tespit ettik. 2022 yılı Dünya Çevre Günü'nde Eskişehir sanayi kaynaklı karbon emisyon değerini bir önceki yıldan yüzde 10 aşağı çekmek için çaba sarf etmeye kararlıyız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi
Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi
Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi

Dünya Çevre Günü, Eskişehir, Haziran, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı'ndan Sedat Peker sorusuna yanıt: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak

Son Dakika Haberleri
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
16:00 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu
15:56 Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor
15:27 Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
15:24 CHP'li vekil köprüye pankart astı! Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi kim?
15:18 Gomis, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı!
TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı! TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!         
16:29
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor         
15:57
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı         
12:58
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 16:39:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement