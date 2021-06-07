Dünya Çevre Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, çevreye olan duyarlılığı ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yılın 05-11 Haziran tarihleri arasında kalan hafta kutlanan "Dünya Çevre Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak, Yenişehir Necatibey Caddesi Eski Sinema önünden başlayarak Çamlık Caddesi ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi güzergahından Kent Meydanında sona eren yürüyüş düzenlendi.

Gençlik Merkezi üyelerinin bisikletlerle eşlik ettiği yürüyüşe; Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, sporcular, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kent Meydanı Atatürk Anıtına Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk tarafından Çelenk Sunumu gerçekleştirilen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okunması ile devam etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren şiirlerin okunduğu etkinlikte Çevre Gönüllüsü öğrenciler tarafından Çevre Andı okundu.

Çevre Gönüllüsü olmak için Çevre Andını okuyan öğrencilere belgelerini veren Vali Fuat Gürel, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte etkinliklere katılan sporculara ve öğrencilere günün anısına hazırlanan hediyeleri verdiler.

Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası münasebetiyle Hürriyet Caddesinde kurulan standı ziyaret ederek vatandaşlara fidan ve hediye dağıttılar.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından Kent Ormanında çevre temizliği gerçekleştirildi.