Dünya Çevre Haftası Eğirdir'de Coşkulu Kutlandı. - Son Dakika

DÜNYA ÇEVRE HAFTASI EĞİRDİR'DE COŞKULU KUTLANDI. Dünya Çevre Haftası münasebetiyle dün saat 10. 30'da 'Sıfır Atık Parkı' açılışı ve çevre etkinlikleri gerçekleşti. Programa Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, TCDD Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Köy ve Mahalle Muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı . Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasından sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün ardından konuşma yapan Kaymakamımız Adem Çelik özetle; 'Bizler için çok önemli bir gün çevre bilincinin, çevreye sahip çıkma bilincinin çok önemli olduğu günümüzde belediyemizin atmış olduğu bu adımın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımıza, Çevre İl Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, Muhtarlarımıza ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. ' İfadelerini kullandı. Sıfır Atık Parkını gezen protokol ve misafirler alanı çok beğendiler. Buradan sonra protokol ve misafirler Dündarbey Medresesinde Eğirdir Halk Eğitim Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile açılan sıfır atık sergisini gezdiler. Burada Isparta Güzel Sanatlar Lisesinin Sıfır Atık Fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Akvaryum fotoğrafıyla Azra Yalınız birincilik, Lastik fotoğrafıyla H. Hüseyin Özgül ikincilik, Kaplumbağa fotoğrafıyla Bedriye Yasan üçüncülük ödülünü aldı. Daha sonra Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar Eğirdir Gölü'ne dalarak temizlik yaptılar. Yapılan temizlikte oto lastikleri, sandalye ve tabure ile çıkarılan malzemeler göl kenarında sergilendi. Sıfır Atık Standartlarına uygun Eğirdir Belediyesi tarafından yaptırılan Elektrikli Tekneyle kısa bir turun ardından program sona erdi.