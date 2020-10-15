Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde Bozkır'da çiftçi kadınlara ziyaret - Son Dakika

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali İrgin, Bozkır Kaymakamı Muhammed Akın ve Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde, Bozkır'da çiftçi kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçeye bağlı Harmanpınar Mahallesi'ndeki elma üretimi yapan çiftçi kadınlar ile serada domates üretimi gerçekleştiren bir çiftçi aile ziyaret edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İrgin, "Bozkır'da çiftçi kadınlarımız gerçekten güzel işler başarmış. Bu üreten kadınlarımızın hem Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü kutluyoruz hem de ekonomiye vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İrgin, kadın çiftçilere verdikleri desteği daha da artıracaklarını vurguladı.

Öte yandan ilçe merkezinde ormanlık alandaki göçerlerden bir aile de ziyaret edilerek, çiftçi kadınların sorunları dinlendi.