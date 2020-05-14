Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Türkiye'nin tarımdaki potansiyelinin ortaya çıkarılması için çiftçinin gücü ve üretim isteğinin önemine dikkati çekerek, "Hem çiftçilerimizin sayısını hem de ekilebilir tarım arazisini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Büyükhelvacıgil,14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çiftçileri kutlayarak, tarım sektörünün en büyük gücü olan çiftçilerin salgın sürecinde üretim için verdikleri mücadeleyi takdir ettiklerini bildirdi.

Sağlanacak desteklerle çiftçilerin sayısının artırılmasının ve gençlerin tarımsal üretime katılmasını özendirecek uygulamalara imza atılmasının önemini vurgulayan Büyükhelvacıgil, "Türkiye'nin tarımdaki potansiyelinin ortaya çıkarılması için çiftçimizin gücü ve üretim isteği çok önemli. Hem çiftçilerimizin sayısını hem de ekilebilir tarım arazisini artırmalıyız. Gençlerin tarımsal üretimde daha fazla yer alması ile daha güçlü olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sıralarda, dünyada önemli 10 tarım ülkesi arasında yer aldığına dikkati çeken Büyükhelvacıgil, salgın sürecinin tarım sektörünün ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Büyükhelvacıgil, üretim kapasitesini Türkiye'nin, daha yukarılara çıkarabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz tüm dünyayı etkileyen bu zorlu süreçte Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli koordinasyonunda tarımsal alanda da çok önemli uygulamalara imza attı. Tarım arazilerimiz artırıldı. Çiftçimizin tarlalarına gidebilmesi, ürününe sahip çıkabilmesi için her türlü destek verildi. Geçtiğimiz günlerde değerli bakanlarımızın açıkladığı Dijital Tarım Pazarı uygulamasının da alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracağına, daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacağına inanıyoruz."

Bitkisel yağ sektörü olarak kırmacıdan sanayiciye kadar çiftçiyle bir bütün olduklarını belirten Büyükhelvacıgil, "Bir süre önce devletimizin çiftçimize desteğiyle atıl tarım arazileri üretime açıldı, yağlı tohumlu bitkilerin ekilmesiyle de üretimimizin artacağına inanıyoruz. Şimdi bu desteklerin devamı ve çiftçimizin gayretiyle ayçiçek üretiminde yeterli seviyeye gelme, kanola, soya ve aspir türlerinde istenilen ekim potansiyeline ulaşma, hem çiftçimizin hem de ülkemizin kazanma zamanı diyoruz. Güçlü olabilmek için kendi ihtiyacımızı üretmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.