Dünya Çiftçiler Günü - Son Dakika

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, gıda üretiminin devamlılığı için tarım ve hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Ailesi ve vatanı için üretimin her aşamasında aktif olarak çalışan, dokunduğu her şeye değer katan, gece ve gündüz demeden üretimde rol alan, evine, ailesine, ülkesine ürettikleri ve yetiştirdikleriyle destek olan çiftçilerin gününü kutlayan Akın, gıda ve suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğine işaret ederek, çiftçilerin desteklenmesini istedi.