Dünya Çiftçiler Günü - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan çiftçi Dündar Harmancı, 100 dönümlük arazinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Çamdibi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Dündar Harmancı (45), tarlasında yetiştirdiği sebze ve meyveleri Türkiye'nin birçok iline gönderiyor

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatarak, kaymakamlıktan aldıkları izinle üretime devam ettiklerini belirtti.

Bu dönemde tarımsal üretimin artırmasının önemine değinen Harmancı, "Üreticilerin bir kez üretimden koptuktan sonra tekrar tarımsal üretime dönmeleri oldukça zor, hatta olanaksızdır. Ülkemizde mart ve nisan ayları, özellikle sebze tohumu ve fidesi için ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlama zamanları. Halen bakım çalışmaları yürütülen mevsimlik meyvelerin hasat zamanı yaklaşıyor. Bir aylık ekim sezonunu kaçırırsak, bir yıllık mahsulü kaybederiz." ifadesini kullandı.

Dündar, ailesiyle birlikte bazı ürünlerde hasat yaptıklarını vurgulayarak, 100 dönümlük arazisinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini kaydetti.

-"Üretmek zorundayız"

Yaklaşık 30 yıldır Karamürsel'de çiftçilik yaptığına işaret eden Dündar, şunları söyledi:

"Hasadımız 4 ay sürecek. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen aldığımız izinle tarlamızda ailemle birlikte çalışıyoruz. Malum ülkemiz ve dünyamız bir virüs salgını geçirmekte. Tabii bizim üreticiler olarak hasadımızı yapmamız gerekiyor. Çiftçiler olarak ülkemizin ve dünyanın bu virüsten kurtulmasını diliyoruz. Şu yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki 'her anlamda bağımsız Türkiye' olmazsa olmazımız. Üretmek zorundayız, kendi ekonomik çarklarımızla kendi milletimizin karnını doyurmak, kendi çiftimize sahip çıkmak zorundayız. O nedenle şunu açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim ki çiftçi yaşarsa bu millet yaşar. Buradan devlet büyüklerime özellikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun."