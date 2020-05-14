Dünya Çiftçiler Günü - Son Dakika

Kırklareli Ziraat Odası Başkanlığınca, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Şaylan, törende yaptığı konuşmada, Dünya Çiftçiler Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladıklarını ifade eden Şaylan, koronavirüs rağmen cefakar çiftçilerin salgın riskini göze alarak üretime devam ettiğini belirtti.

Üretim maliyetlerinin de yüksek olduğuna dikkat çeken Şaylan, üretim maliyetleri ve döviz kurlarındaki artış kıyaslandığında hububat fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını savundu.

Her türlü zorluğa rağmen üretimden vazgeçmeyen çiftçileri tebrik ettiğini dile getiren Şaylan, "Alın teriyle üretmek için fedakarca çaba harcayan ülke kalkınmasının temel unsuru çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ürününün gerçek değerini bulacağı bereketli bir yıl diliyorum." dedi.