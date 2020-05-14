Dünya Çiftçiler Günü - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında tüm çiftçilerin gününü kutlayarak, Yerli Tohum Takas Bankası'nı çok yakında hayata geçireceklerini belirtti.

Daha güzel, üretken bir Türkiye için mücadelelerinin sürdüğünü bildiren Gürkan, "Tıpkı o güzel günlerde olduğu gibi dünyanın kendi kendine yeten 7 ülkesinden biri olabilmek için yerli tohum aşkımız, sevdamız ve mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Türkiye'nin artık yerli tohumlara yönelmesi gerektiğini kaydetti.