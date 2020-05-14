Dünya Çiftçiler Günü - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi ziyaretlerinde bulundu.

Özel, Vize ilçesine bağlı Okçular köyünde çiftçilik yapan Salim Avcu'yu ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devletin her türlü tedbiri aldığını ifade eden Özel, çiftçilerin de salgına karşı tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

Salgının asla hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Özel, çiftçilerin gününü kutladı.

Avcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için üretime önem verdiklerini anlattı.

Ziyarete Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gursu da katıldı.