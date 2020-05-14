Dünya Çiftçiler Günü - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesinde "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla tarlada çalışanları ziyaret etti.

Araban Ovası'nda meşhur Araban sarımsağının hasadını gerçekleştiren çiftçileri ziyaret eden Erdoğan, tarım işçileriyle bir süre sohbet etti.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, " Türkiye'de Kastamonu Taşköprü sarımsağı şimdiye kadar bir numaraydı. O da bizim tabi, ama Araban sarımsağı şu anda bir numara oldu. Geçen yıl üretim olarak Kastamonu'yu geçtik. Bu yıl da fazlasıyla geçeceğiz." diye konuştu.

Araban sarımsağının coğrafi işaret de aldığını ifade eden Erdoğan, "Ardıl Barajı bu bölgenin 50 yıllık hasretiydi, şimdi sırada Çat Barajı ve Harmancık Barajında. Bunu da yaparsak bu bölgenin tamamı sadece Türkiye'nin değil dünyanın sarımsağını karşılar." dedi.

Erdoğan'a Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe ziraat odası başkanları eşlik etti.